Kostiuk po pergalės Romos turnyre paspaudė ranką Rusijos pilietybės atsisakiusiai Kasatkinai: už drąsą palaikyti Ukrainą – pagarba

M. Kostiuk nuo plataus masto invazijos pradžios, kaip ir daugelis Ukrainos žaidėjų, nespaudė rankų Baltarusijos ir Rusijos žaidėjoms. Tai galiojo ir D. Kasatkinai, nors ji ne kartą pasisakė prieš karą. Visgi, dabar, kai D. Kasatkina jau nebegina Rusijos garbės, M. Kostiuk sutiko paspausti ranką varžovei. Tokį sprendimą ji išplatino dar prieš mačo pradžią.

„Kartais tyla tėra apsimetimas, jog nieko nevyksta. Karas prieš Ukrainą nesibaigė – jis žiaurus ir neteisingas. Kai kas pasakytų, kad sportininkėms nereikėtų kištis į politiką, bet šiuo atveju mes kalbame ne apie politiką, o apie žmogiškumą. Kai tavo šalį atakuoja agresorius, tu negali tylėti.

Aš, kaip atletė, tikiu sportiškumo idealais, pagarba ir sąžiningumu. Visgi, šie principai yra nieko verti, kai jų nesilaikoma už aikštės ribų. Nuo karo pradžios nusprendžiau nespausti rankų Rusijos ir Baltarusijos žaidėjoms. Visgi, žmonės, kurie supranta, kad Rusija yra agresorė ir viešai tai pasako nusipelno pagarbos. Darija Kasatkina netylėjo – ji aiškiai pasisakė prieš karą, o dabar dar ir atsisakė atstovauti Rusijai. Reikėjo drąsos taip pasielgti ir aš tai vertinu. Tikiuosi, kad tai ne paskutinis jos žingsnis.

Aš už Ukrainą. Ginu tiesą, orumą ir tuos, kurie išdrįsta prabilti, kai kiti tyli“, – sakė M. Kostiuk.

