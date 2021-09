Koronavirusu susirgusio Valdo Ivanausko būklę atskleidęs asistentas: „Rasime būdų, kaip kontaktuoti“

Lietuvos rinktinė penkių komandų grupėje per pirmąsias dvejas rungtynes patyrė du pralaimėjimus, kai nusileido Šveicarijai ir Italijai.

Šios nesėkmės lėmė, kad Lietuva kol kas yra grupės autsaiderė ir savo sąskaitoje taškų neturi.

Darbą vos prieš mėnesį pradėjusiam V. Ivanauskui mačas su Š. Airija turėjo būti debiutas prie rinktinės vairo, bet viską sujaukė koronavirusas.

Prieš rungtynes visiems rinktinės žaidėjams bei personalo nariams buvo atlikti privalomi COVID-19 testai, o po testavimo buvo gautas vienas teigiamas atsakymas – virusas buvo diagnozuotas būtent V. Ivanauskui.

Spaudos konferencijoje prieš rungtynes vietoj jo dalyvavo asistentas Tomas Ražanauskas. Jo teigimu, situacija tikrai neeilinė.

„Situacija tikrai neeilinė. Taip jau gavosi, kad treneriui nustatytas koronavirusas, tačiau darbas tęsiasi toliau, ruošiamės mačui. Žinome, kas mūsų laukia, esame pasiruošę. Turime dar parą, kad pilnai pasiruoštume ir eitume pasiekti teigiamą rezultatą“, – sakė nacionalinės rinktinės trenerio asistentas T. Ražanauskas.

Paklaustas, kaip komanda reagavo apie žinią dėl V. Ivanauskui nustatyto koronaviruso, T. Ražanauskas patikino, kad darbas tęsiasi.

„Tai nemaloni žinia, žinoma, kad niekas to neplanavo, bet kartais gyvenime viskas vyksta ne taip, kaip planuoji. Treneris jaučiasi gerai, simptomų nejaučia, bet jam tenka izoliuotis. Per pirmąjį testus teigiamo rezultato nebuvo, o per pakartotininį jau jam buvo nustatytas koronavirusas. Komanda supranta, kad situacija neeilinė.

Visas darbas vyksta nuotoliniu būdu, palaikome kontaktą. Manau, kad komanda sureaguos“, – tikino asistentas.

„Tikiuosi, jog šis atvejis ir liks vienintelis. Visi kiti rinktinės nariai jaučiasi gerai, viešbutyje vaikštome su kaukėmis, laikomės atstumo. Žiūrėsime, kaip čia bus“, – kalbėjo T.Ražanauskas.

„Nieko labai intensyvaus treniruotėse nedarome, nes puikiai suprantam, kad vakar kai kurie žaidėjai tik susirinko Vilniuje. Bet turime laiko, trijų dienų atsistatymui turėtų užtekti“, – apie treniruočių eigą pridūrė asistentas.

Anot jo, su V. Ivanausku ryšys bus palaikomas ir mačo metu, nes tą leidžia dabartinės technologijos.

„Manau, kad viskas yra įmanoma. Tikiu, jog rasime būdų ir tą kontaktą tikrai palaikysime“, – teigė treneris.

Tuo tarpu kalbėdamas apie būsimus varžovus Š. Airiją, T. Ražanauskas išskyrė, kad šie žaidžia ne tik ilgais perdavimais, o geba rodyti gana technišką futbolą.

„Jų žaidimas nėra toks tipinis britams. Jie žaidžia ne tik ilgais perdavimais, tačiau ir puikiai moka tą daryti ant žemės trumpais perdavimais. Laukia rimtas iššūkis. Išskirti kažkurio jų žaidėjo nenorėčiau, bet jie turi gerų individualiai futbolininkų, kai kurie žaidžia ir Anglijos „Premier“ lygoje. Tikrai gera komanda, su kuria reikės kovoti“, – mintis dėstė T. Ražanauskas.

Lietuvos ir Š. Airijos mačas ketvirtadienį prasidės 21.45 val.