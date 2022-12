Kontroversiškas įvartis: ar vokiečių fiasko lėmęs japonų įvartis turėjo būti įskaitytas?

Japonijos rinktinė pateikė sensaciją ir 2:1 palaužė Ispanijos futbolininkus bei iškovojo kelialapį į kitą etapą.

Nors Vokietiją po prastos pradžios atsitiesė ir savo rungtynėse 4:2 nugalėjo Kostą Riką, tačiau jie antrą čempionatą iš eilės namo keliauja jau po grupių etapo.

Jeigu Japonija nebūtų laimėjusi, vokiečiai vis dar būtų čempionate. Įdomu tai, kad rungtynėse tarp Japonijos ir Ispanijos rezultatui esant 1:1, japonai pelnė kontraversišką įvartį. Iš pradžių jis buvo neįskaitytas, tačiau po VAR peržiūros, įvartis buvo paliktas galioti, nes buvo nuspręsta, kad japonai spėjo jį numušti nuo užribio linijos ir jis vis dar buvo žaidime.

