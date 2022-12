Neįtikėtinas E grupės finišas: Vokietija – už borto, padai svilo ir ispanams

Hanso Dieterio Flicko auklėtiniai paskutiniame grupių etapo ture 4:2 įveikė Kostą Riką, tačiau buvo priversti baigti pasirodymą pasaulio pirmenybėse dėl netikėtos Japonijos pergalės prieš Ispaniją (2:1).

Situacija E grupėje ketvirtadienio vakarą keitėsi bent keletą kartų. Juanas Pablo Vargasas 70 min. išvedė Kosta Riką į priekį. Tuo metu tai reiškė, kad už borto būtų likusios tiek Ispanija, tiek Vokietija.

Tiesa, vokiečiai po 3 min. išlygino, o vėliau ir persverė rezultatą, tačiau dėl geresnio praleistų ir įmuštų įvarčių santykių kaip antroji grupės komanda toliau keliauja Ispanija.

Vokietija rungtynes su Kosta Rika pradėjo nusiteikusi itin rimtai – varžovų vartus užgulę vokiečiai pirmąjį įvartį pasiekė jau 10 min., kai meistrišku smūgiu galva pasižymėjo Serge'as Gnabry.

Vietoj to, kad įvarčius muštų toliau, vokiečiai aprimo ir nebebuvo tokie aktyvūs. Neabejojama, kad prie to prisidėjo ir rezultatas iš kito stadiono – Ispanija prieš Japoniją pirmavo nuo 11 iki 48 min. Tačiau tuomet Japonija pelnė 2 įvarčius per 3 minutes ir situacija E grupėje kardinaliai pasikeitė.

Per likusį laiką Ispanai rezultato išlyginti nesugebėjo.

