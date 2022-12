Pastarųjų ketverių metų atkarpa – prasčiausia Vokietijos futbolo istorijoje

Paskutiniame E grupės taure Hanso Dieterio Flicko auklėtiniai 4:2 įveikė varžovus, tačiau sulaukė nepalankaus rezultato iš kito stadiono, kur Japonijos rinktinė netikėtai 2:1 įveikė Ispaniją.

Tai yra vos trečias kartas per 92 metų pasaulio čempionatų istoriją, kai Vokietija nesugeba peržengti grupės barjero.

Germany, the team with the highest xG (+10.0) and xGD (+6.4) at the 2022 FIFA World Cup, is going home 🤯



UNBELIEVABLE! pic.twitter.com/x0uUF9sQ7r