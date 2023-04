Komandos draugui rungtynėse smūgiavęs Gobertas atsiprašė: „Jį myliu ir gerbiu kaip komandos draugą“

Aukštaūgis antrajame ketvirtyje per pertraukėlę įvykus apsižodžiavimui prarado kantrybę ir trenkė komandos draugui K. Andersonui. Jis pataikė tik į krūtinę, tačiau „Timberwolves“ po šio epizodo centrą išsiuntė namo.

„Mane užvaldė emocijos. Aš neturėjau taip sureaguoti. Noriu atsiprašyti fanų, organizacijos ir ypatingai Kyle’o, kurį aš tikrai myliu ir gerbiu kaip komandos draugą“, – „Twitter“ rašė prancūzas.

Emotions got the best of me today. I should not have reacted the way i did regardless of what was said. I wanna apologize to the fans, the organisation and particularly to Kyle, who is someone that i truly love and respect as a teammate.

REKLAMA