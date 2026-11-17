Šiandien Kaune įvykusiame posėdyje dalyvavo 10 iš 11 LKŽFA narių. Norą vadovauti asociacijai išreiškė savo dviejų metų kadenciją pabaigęs V. Gedvilas ir Lietuvos 3x3 krepšinio asociacijos vadovas J. Garliauskas. Pastarojo kandidatūra buvo palaikyta vienbalsiai. Jis išrinktas dviejų metų kadencijai.
„Smagu, jog visų federacijų atstovų nuomonės sutapo. Tai liudija apie mūsų vienybę siekiant bendrų tikslų“, – teigė posėdžiui pirmininkavęs LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
„Mūsų asociacijos laukia nemažai darbų, ypač žinant kokie vėjai pučia Lietuvos sporte bei Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje. Situacija nėra labai gera. Tikimės, kad bendrų pastangų dėka pakeisime situaciją Lietuvos sporto valdymo bei finansavimo klausimais. Manome, kad komandinės sporto šakos privalo būti girdimos, o jų interesai ginami“, – pabrėžė Lietuvos tinklinio federacijos prezidentas Darius Čerka.
„Dėkoju federacijoms už parodytą pasitikėjimą. Man tai yra labai svarbus įpareigojimas bei padrąsinimas veikti ginant komandinių sporto šakų interesus“, – kalbėjo naujasis LKŽFA prezidentas J. Garliauskas.
Asociacija taip pat dėkoja Vydui Gedvilui už pastaruosius dvejus metus skirtą darbą ir indėlį į asociacijos veiklą bei linki sėkmės ateities darbuose.
LKŽFA vienija 11 nacionalinių komandinių sporto šakų federacijų – asociaciją „Lietuvos krepšinis“, Lietuvos futbolo federaciją, Lietuvos rankinio federaciją, Lietuvos tinklinio federaciją, asociaciją „Hockey Lietuva“, Lietuvos beisbolo asociaciją, Lietuvos žolės riedulio federaciją, Lietuvos vandensvydžio sporto federaciją, Lietuvos kerlingo asociaciją, Lietuvos regbio federaciją ir Lietuvos softbolo federaciją.
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