„Kodėl jis nebuvo diskvalifikuotas?“: teniso žvaigždė įsivėlė į skandalą

Tituluotas Ispanijos tenisininkas Pablo Carreno Busta (ATP-109) aštuntfinalyje po 3 valandų 20 minučių kovos 6:2, 5:7, 7:6 (7:4) įveikė bulgarą Ivaną Radulovą (ATP-537). Visgi, ne vienam teniso gerbėjui pasirodė, kad P. Carreno Busta turėjo būti diskvalifikuotas.

Skandalingas epizodas buvo užfiksuotas trečiojo seto pratęsimo pradžioje. Po I. Radulovo smūgio linijos teisėjas sušuko apie užribį, bet bokštelio teisėjas, patikrinęs, kur leidosi kamuoliukas, pakeitė sprendimą ir tašką atidavė bulgarui.

P. Carreno Busta buvo toks įsiutęs, kad netgi pastūmė bokštelio teisėją. Nepaisant to, ispanas nebuvo diskvalifikuotas, o po 10 minučių diskusijų tarp bokštelio teisėjo ir vyriausiojo teisėjo sutarta pakartoti šį tašką.

P. Carreno Busta tiesiai šviesiai pareiškė, kad nori, jog šis bokštelio teisėjas „dingtų iš Žironos“.

