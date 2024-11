Klyčko rėžė Trumpo rėmėjui: „Tu pasiduoti Putino ginklui – propagandai“

„Kaip galima leisti tokius sprendimus priiminėti nueinančiai valdžiai? Žmonės aiškiai išreiškė nuomonę, kad jūsų valdžioje nebenori matyti, tad būtų šaunu, jei pasitraukiantis mirštantis prezidentas tokių sprendimų nebepriiminėtų. Visa tai beprotybė. Zelenskis aiškina, kad Putinas dabar yra išsigandęs. Velniop tave, žmogau. Jūs, sumauti žmonės, tuoj pradėsite trečiąjį pasaulinį karą. Visa tai tėra bandymas kariauti per trečiąsias pasaulio šalis. Po velnių, tai beprotybė“, – nervinosi J.Roganas, kuris yra pažymėjęs, kad Rusija „100 proc. padarė klaidą“, pradėdama karą Ukrainoje.

Joe Rogan argues Ukraine is trying to start WW3, tells Zelensky “fuck you”



Russia has been bombing Ukraine for 1003 days in a row. Where was this energy @joerogan when Putin bombed Kyiv’s main children’s cancer hospital? Just massacre after massacre of Ukrainian innocents but… pic.twitter.com/6Lz7KroFJO

