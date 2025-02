Klaustukai dėl „Žalgirio“ legionieriaus: panašaus kalibro talentas kaip „Nevėžio“ taškų mašina?

Nors I. Wongas šį sezoną NBA lygoje sužaidė net 20 rungtynių, tačiau stipriausios pasaulio krepšinio lygos reguliariojo sezono kovos didžiule įtampa nepasižymi, tuo labiau, kad 24-erių krepšininkas žaidė vienoje prasčiausių lygos komandų Šarlotės „Hornets“, kurios vienas iš pagrindinių sezono tikslų – gauti kuo aukštesnį šaukimą NBA naujokų biržoje, aukojant dėl to pergales reguliariajame sezone.

Šiame straipsnyje – „TV3 Sport“ komentatoriaus Giedriaus Vaitkevičiaus mintys, ko galima tikėtis iš NBA lygoje po 6 taškus vidutiniškai šį sezoną pelnydavusio I. Wongo.

Geriausios rungtynės NBA – kai varžovai rizikuodavo ties I. Wongu

NBA rungtynes komentuojančio G. Vaitkevičiaus nuomone, kažką pasakyti apie šio krepšininko galimybes žaidžiant europietišką krepšinį yra labai sunku, nes Šarlotės „Hornets“ gretose dažnai sublizga vis kiti šansą gavę jaunieji lygos talentai.

„Galima sakyti, kad Šarlotės „Hornets“ viena silpniausių komandų lygos istorijoje. Ji atkrintamosiose varžybose nežaidė aštuonerius metus iš eilės, o per 20 pastarųjų sezonų tris kartus pateko į pirmą atkrintamųjų varžybų etapą ir ten baigdavo savo pasirodymą. Iš jų dusyk pralaimėjo net 0:4. „Širšės“ neblizga ir šiame sezone, nes komanda laimėjo vos 14 rungtynių iš 57-ių. Ekipoje daugiau nei 60 procentų metimų atlieka trys žaidėjai – lietuviams puikiai pažįstamas LaMelo Ballas, Brandonas Milleris ir Milesas Bridgesas. Nė vienas jų šį sezoną nesužaidė daugiau nei 43 mačų, o B. Milleris dėl traumos nerungtyniaus bent iki rudens. Taigi tokiomis aplinkybėmis „Hornets“ gretose lyderių vietas dažnai užpildo ir jų metimus pasiima kiti žaidėjai. Savų blykstelėjimų šį sezoną turėjo jaunieji Nickas Smithas bei KJ Simpsonas, pastaruoju metu žybtelėjo ir Damionas Baughas“, – Rytų konferencijos ekipos situaciją apžvelgė G. Vaitkevičius.

Nors iki šiol savo rezultatyviausią vakarą būsimas žalgirietis NBA lygoje turėjo prieš šį sezoną puikiai atrodančią Detroito „Pistons“, į kurios krepšį įmetė 17 taškų, tačiau tai nebūtinai rodo tikrą šio krepšininko potencialą.

„Vasario mėnesį akistatoje su šiemet stebinančia Detroito „Pistons“ jis buvo ryškus, bet tada nežaidė nei L. Ballas, nei B. Milleris, o „Hornets“ rungtynes pralaimėjo ir vienu metu atsiliko net 28 taškais, tad tokiame mače galimybę gavo ir „Žalgirio“ naujokas. Tąkart jis rungtyniavo daugiausia karjeroje – 24 minutes. 17 taškų atrodo neblogai, bet gynėjo statistiką kelia trys iš trijų pataikyti tolimi metimai. Vienas jų buvo per rankas, dar du I. Wongas pataikė laisvas – iš kampo ir tranzicijoje“, – pastebėjo „TV3 Sport“ komentatorius.

Geriausias karjeros pasirodymas kiek pakėlė bendrą I. Wongo rezultatyvumą NBA lygoje, o Kaune prie geresnės gynybos ir didesnio varžovų dėmesio jam – lengva nebus ir reikės gero tritaškių pataikymo.

„Krepšininkas iš toli pataikyti gali, bet jo metimo technika nėra ideali, žaidėjas atakuodamas iš toli stokoja stabilumo. 39 procentų tikslumas NBA lygoje atrodo labai solidžiai, bet imtis maža – gynėjas per rungtynes niekada neišmetė daugiau nei trijų tritaškių, mačų vidurkis siekia 1,7. NCAA I. Wongas atakuodavo daugiau, paskutinį sezoną iš toli metė 4,3 karto, pataikė 38 procentus. „Žalgirio“ naujokas kur kas dažniau nei tolimus metimus renkasi žaidimą izoliacijoje, prasiveržimus arba vidutinio nuotolio metimus po „driblingo“. Pastaruosius mėgsta ir realizuoja visai neblogai. Gynėjas gana greitas, neblogai valdo kūną, yra šoklus, atletiškas, greitose atakose 191 centimetro ūgio krepšininkas drąsiai krauna iš viršaus“, – pastebi G. Vaitkevičius.

Panašaus lygio talentas kaip J. Girardas?

NBA G lygoje, kur I. Wongas praleido paskutinius dvejus karjeros metus krepšinio kovos taip pat nėra labai įtemptos ir klubai ten pirmiausiai žiūri ne į komandos rezultatus, o į atskirų talentų vystymą, tad paskutinis rimtas krepšinis, kurį I. Wongui teko žaisti buvo prieš dvejus metus 2023-ųjų pavasarį, kai dar atstovavo Majamio „Hurricanes“ ekipą NCAA pirmenybėse.

Tais metais būsimas žalgirietis buvo pripažintas geriausiu ACC konferencijos žaidėju, o toje pačioje konferencijoje prieš jį ne sykį ankstesniais sezonais žaidė ir dabartinis Kėdainių „Nevėžio-Optibet“ legionierius Josephas Girardas.

2023-24 m. sezone NCAA pirmenybėse panašiame lygyje kaip ir „Žalgirio“ naujokas žaidęs J. Girardas per 36 rungtynes vidutiniškai rinko 15,1 taško, 3,2 atkovotų kamuolių ir 2,9 rezultatyvių perdavimų statistiką atstovaujant Sirakūzų „Orange“ ekipą.

Metais prieš tai universitetą baigęs I. Wongas paskutiniame savo sezone žaisdamas Majamio „Hurricanes“ gretose vidutiniškai rinko po 16,2 taško, atkovodavo po 4,3 kamuolio ir atlikdavo po 3,2 rezultatyvaus perdavimo.

Paskutinį kartą šių krepšininkų keliai NCAA pirmenybėse susikirto 2023 m. sausio 17 dieną ir tuomet pranašesnis buvo J. Girardas. Nors jo komanda pralaimėjo 82:78, tačiau jis buvo antras rezultatyviausias rungtynių žaidėjas ir pelnė 21 tašką bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Savo ruožtu I. Wongas pelnė 9 taškus iš žaidimo pataikydamas vos vieną metimą iš aštuonių ir taip pat atkovojo 3 kamuolius bei atliko vieną rezultatyvų perdavimą.

Šį sezoną LKL pirmenybėse J. Girardas yra vienas ryškiausių jos legionierių ir rezultatyviausias lygos krepšininkas. 185 cm ūgio atakuojantis gynėjas vidutiniškai pelno po 21 tašką, atkovoja po 2,3 kamuolio ir atlieka po 3,7 rezultatyvaus perdavimo (18,67 naud.).

Visgi pasakyti, kaip I. Wongui seksis Kaune yra išties nelengva, nes Eurolygoje laukia itin sudėtinga atkarpa kai kauniečiams norint pakovoti dėl vietos įkrintamosiose per likusias aštuonerias rungtynes reikės mažiausiai šešių pergalių, tad ypatingai už klaidas gynyboje A. Trinchieri savo naujokui nedovanos.

Kiek daugiau laisvės jis turėtų gauti LKL pirmenybėse, kur bus bandoma apšaudyti krepšininką lemiamoms sezono kovoms ir žiūrima, kur didžiausią naudą be taškų rinkimo dar gali duoti šis krepšininkas.

I. Wongas pirmiausiai siekia būti taškų rinkėju

G. Vaitkevičiaus nuomone, I. Wongas pirmiausiai Kaune yra regimas kaip taškų rinkėjas, o būtent šioje vietoje stipriausias buvo ir Lonnie Walkeris, ryškiais epizodais gynyboje Kaune išsiskirdavęs retai.

„I. Wongas labiau nori rinkti taškus pats. NBA lygoje gynėjas tris kartus atliko po keturis rezultatyvius perdavimus per rungtynes, bet per 13 minučių vidutiniškai išdalydavo 1,4. NCAA amerikiečio rezultatyvių perdavimų statistika kasmet gerėjo, o paskutinį sezoną siekė 3,2 per 33 minutes. Gynyboje I. Wongas gali būti atakuojamas. Krepšininkas yra atletiškas, turi ilgas rankas, bet nėra tvirtai ir galingai sudėtas, nepasižymi geru „kamuolio spaudimu“. Klausimų kelia ir tai, kaip I. Wongas skaitys situacijas Europoje. Apibendrinant „Žalgiris“ įsigijo atletišką gynėją, kuris mėgsta užbaigti atakas pats. Amerikietis nėra stabilus metikas iš distancijos, bet jo gebėjimas žaisti izoliacijoje ir atakuoti po „driblingo“ turėtų tikti Andreai Trinchieri ir jo propaguojamam žaidimo stiliui Kaune. I. Wongas savo profiliu kiek primena Edmondą Sumnerį“, – įsitikinęs G. Vaitkevičius.

Krepšinio komentatorius įsitikinęs, kad kauniečiai su šiuo pirkiniu kiek paskubėjo ir jis sezono finiše neduos daug naudos jų žaidimui.

„Žalgiris“ turbūt nesiekė į Kauną atsivežti lygiavertės pamainos L. Walkeriui, nes rasti tokio lygio žaidėją šiuo metu sudėtinga. Nors L. Walkerio adaptacija užtruko, tai NBA duomenų gynėjas, turėjęs nuostabių pasirodymų stipriausioje pasaulio lygoje. I. Wongo tokiu žaidėju nepavadinsi. Be to, tai taip pat niekada Europoje nežaidęs krepšininkas, tad labai realu, kad jo adaptacija irgi užtruks, – svarstė krepšinio komentatorius. – Taigi, jei kas nors klaustų mano nuomonės, sakyčiau, kad „Žalgiris“ sezono pabaigoje galėjo tiesiog pataupyti, išvengti šių išlaidų ir kitą rudenį startuoti su didesniu biudžetu. I. Wongas netaps tuo žaidėju, kuris Kauno klubui leis pavyti tolstantį Eurolygos įkrintamųjų varžybų traukinį, o investuoti pinigus į naują legionierių vien dėl Lietuvos krepšinio lygos neatrodo logiška“.

Ankstesnėje tv3.lt publikacijoje kalbinti krepšinio žinovai teigė, kad išvykus L. Walkeriui komandos žaidimas turėtų gerėti vien dėl to, kad daugiau žaidėjų turės progų pasireikšti, kas aplink komanda klijuotų geresnį mikroklimatą.

„Galvoju, kad dabar labai pasitemps Ignas Brazdeikis, nes jis KMT taurėje žaidė puikiai ir visada gali žaisti tokiame lygyje. Treneris turės pasitikėti ir kitais žaidėjais, tai manau, kad lietuviai tikrai išnaudos tą šansą. Pasitemps tas pats Sirvydis ir Lukas, Dovydas Giedraitis ir žaidimas kiek keisis, nes vienas S. Francisco visų rungtynių nebeištemps, bus naudojami ir kiti žaidėjai, gal tie patys centrai bus daugiau išnaudojami ir tas krepšinis bus įvairesnis, ne tik dviejų, trijų žaidėjų šou daugiau, kaip buvome įpratę matyti“, – teigė Luko Lekavičiaus vyresnysis brolis Linas.

Tuo tarpu ilgametis „Žalgirio“ krepšininkas Dainius Šalenga svarstė, kad galbūt reikėtų iš L. Walkerio išpirkos gautus pinigus pataupyti ateinančio sezono pirkiniams, tačiau naujo krepšininko neabejotinai pageidaus A. Trinchieri.

„Man atrodo, kad žaidėjas bus tik tada, jei vadovybė matys, kad naujokas su potencialu ir galintis daryti skirtumą aikštėje. Jei nebus tokių manau, kad sezoną užbaigs su esama sudėtimi, – svarstė D. Šalenga. – Iš trenerio greičiausiai bus noras pridėti dar kažką, nes treneris visada nori turėti daugiau variantų. Jam mažiau skauda galvą, kad kažkas sėdi ant suolo“.