Tv3.lt projektas „Kita karta“ skirtas susipažinti su jaunaisiais šalies krepšininkais, kurie ateityje gali pakeisti dabartinius Lietuvos rinktinės lyderius ir skinti pergales tarptautinėje arenoje.

Jaunieji krepšininkai buvo suskirstyti į tris amžiaus grupes – U16 (gimę 2005 m. ir vėliau), U18 (gimę 2003 m. ir vėliau) ir U20 (gimę 2001 m. ir vėliau). Tai reiškia, kad tarp talentingiausių šalies dvidešimtmečių galėjo pakliūti ir jaunesni žaidėjai. Ta pati taisyklė galiojo ir kitoms amžiaus grupėms.

Atrinkti po dešimt talentingiausių kiekvienos kartos žaidėjų buvo paprašyta penkių ekspertų – krepšinio trenerių Tomo Purlio ir Gintauto Reginos, Moksleivių krepšinio lygos (MKL) direktoriaus Irmanto Birbalo, jaunimo rinktinių vyr. trenerio Rolando Radvilos ir krepsinis.net žurnalisto bei komentatoriaus Tautvydo Kubiliaus.

Visi jie arba tiesiogiai dirba su jaunaisiais šalies krepšininkais arba stebi jų žaidimą iš arti jau ne vienerius metus.

REKLAMA

Už pirmą vietą eksperto reitinge žaidėjas gaudavo 10 taškų, už antrą – 9, trečią – 8 ir t.t. Susumavus visus rezultatus sudaryti reitingai ir suskaičiuoti taškai, sudarant geriausiųjų dešimtukus.

U20 amžiaus grupėje specialistai iš viso įvardijo 17 žaidėjų pavardes.

Primename, kad U16 amžiaus grupėje Tv3.lt projekte triumfavo Mantas Kočanas, o U18 – Paulius Murauskas.

Tv3.lt kviečia susipažinti su talentingiausių U20 kartos žaidėjų dešimtuku.

1. Ąžuolas Tubelis – 49 tšk., Arizonos „Wildcats“ (NCAA)

Gimimo data: 2002 m., kovo 22 d. Ūgis: 210 cm.

Statistika 2020-2021 m. NCAA sezone: 26,7 min., 12,2 tšk. (31 proc. trit.), 7,1 atk. kam., 1,2 rez. perd., 0,6 blk.

Vilniaus „Ryto“ komandoje spėjęs debiutuoti puolėjas vasarą nusprendė vykti į JAV ir žaisdamas NCAA pirmenybėse būti geriau matomu NBA skautams.

Ekspertai išskiria fenomenalius Ą. Tubelio fizinius duomenis bei stipriąją kairę ranką. Šiuo metu Ą. Tubelis rungtyniauja sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje – ši jam yra artimiausia, bet tam, kad taptų aukščiausio lygio „ketvirtu“ numeriu jam reikia pridėti stabilesnį metimą iš distancijos.

NCAA pirmenybėse Ą. Tubelis kol kas fiksuoja 31 proc. taiklumą iš toli, per vienerias rungtynes išmesdamas po 1,6 tolime metimo.

Puikūs fiziniiai duomenys, gera darbo etika ir galingas pirmasis sezonas stiprioje NCAA komandoje leidžia tikėtis, kad po kelių metų puolėjas gali praverti NBA duris – būtent iš šio sąrašo jis tam turi realiausius šansus.

2. Marekas Blaževičius – 45 tšk., Kauno „Žalgiris“

Gimimo data: 2001 m., rugsėjo 1 d. Ūgis: 209 cm.

Statistika 2020-2021 m. LKL sezone: 14,3 min., 7,7 tšk., 4,5 atk. kam., 0,7 rez. perd., 1 blk.

Šią vasarą M. Blaževičius priėmė labai drąsų sprendimą – paliko „Rytą“ ir persikėlė į Kauno „Žalgirį“. Čia jam reikia apsišarvuoti kantrybe – jaunasis centras Eurolygoje sužaidė vos kelias minutes, o Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) yra sužaidęs vos 10 rungtynių.

Nors yra nuolat giriamas „Žalgirio“ trenerio Martino Schillerio, bet didelio vaidmens aikštėje tai negarantuoja – centro pozicijoje kauniečiai naudoja Joffrey Lauvergne’ą, Augustiną Rubitą arba Martiną Gebeną, tik tada ateina M. Blaževičiaus šansas.

REKLAMA

Vis tik jaunasis krepšininkas pasižymi tvirtu charakteriu – tą jis įrodė jau ne kartą. Ekspertai išskiria labai gerus M. Blaževičiaus antropometrinius duomenis, sportinį charakterį – „gerą naglumą“, kuriuos anksčiau pasižymėjo Arvydas Macijauskas.

Tai tradicinis vidurio puolėjas, turi gerą uoslę kamuolio atšokimui, neblogą puolimo arsenalą ir ganėtinai minkštą metimą, leidžiantį tikėtis, kad ateityje M. Blaževičius gali būti puolimą išplečiančiu centru.

Pats krepšininkas yra viešai pareiškęs, kad jo tikslas – NBA. Kol kas tai atrodo tolima svajonė ir vilniečiui reikia iš pradžių įrodyti vertę Lietuvoje ir Europoje. „Medžiagą“ jis turi gerą, sunkaus darbo nevengia ir eina teisinga kryptimi – belieka išsikovoti minutes „Žalgirio“ rotacijoje.

3. Augustas Marčiulionis – 41 tšk., Vilniaus „Rytas“

Gimimo data: 2002 m. kovo 31 d. Ūgis: 193 cm.

Statistika 2020-2021 m. LKL sezone: 13 min., 5 tšk., 2,3 rez. perd., 1,5 atk. kam., 1,3 kld., 1,2 per. kam. FIBA Čempionų lygoje: 14 min. 5,6 tšk., 2,6 rez. perd., 1 kld., 1 per. kam.

Legendinio Šarūno Marčiulionio sūnus vasarą susiejo ateitį su „Rytu“ – tėvas jau ne kartą viešai kritikavo vilniečius už prastą darbą su jaunimu, bet įžaidėjas yra nuolatinis rotacijos žaidėjas ir susirenka žaidybinį laiką.

Ekspertai išskiria įgimtą žaidėją talentą ir gerą darbą gynyboje – A. Marčiulionis turi stiprias kojas, gerai žaidžia kontakte ir turi gerą uoslę. Tą įrodo ir statistika LKL – vos per 13 min. jis sugeba perimti po 1,2 kamuolio iš varžovų. Čempionų lygoje varžovus A. Marčiulionis „apvogdavo“ po kartą per rungtynes.

Išskiriama ir silpnybė, kuri kol kas kiša koją aukštesniame lygyje – tritaškių pataikymas. LKL jaunasis gynėjas juos realizuoja 31,6 proc. taiklumu., FIBA Čempionų lygoje – 25 proc.

4. Mantas Rubštavičius – 29 tšk., Kauno „Žalgiris-2“/Kauno „Žalgiris“

Gimimo data: 2002 m. gegužės 6 d. Ūgis: 198 cm.

Statistika 2020-2021 m. NKL sezone: 20 min., 11,7 tšk., 3 atk. kam., 1,6 rez. perd..

M. Rubštavičius šį sezoną ne tik tapo vienu iš „Žalgirio“ dublerių lyderių Nacionalinėje krepšinio lygoje, bet ir sulaukė šanso treniruotis su pagrindine komanda ir debiutuoti LKL. Stipriausioje šalies lygoje gynėjas spėjo sužaisti ketverias rungtynes ir per jas fiksuoti kiek didesnį nei 3 taškų vidurkį.

REKLAMA

M. Rubštavičius – universalus, kairiarankis gynėjas, galintis pataikyti iš toli, prasiveržti, ataką užbaigti dėjimu. Aštuoniolikmetis pasižymi gerą sprogstamąja jėga, minkštumu kojose, yra pakankamai gudrus, gerai provokuoja pražangas.

Ekspertų teigimu jis turi labai dideles galimybes kilti aukštai ir pasiekti labai aukštą lygį.

5. Adomas Sidarevičius – 22 tšk., Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“/Klaipėdos „Neptūnas“

Gimimo data: 2001 m. birželio 24 d. Ūgis: 188 cm.

Statistika 2020-2021 m. NKL sezone: 24 min., 9,3 tšk., 4,5 rez. perd., 2,6 atk. kam., 1,5 kld.

Dar vienas gynėjas, kuris šį sezoną rungtyniauja keliais frontais – vienu „Neptūno“ dublerių lyderiu NKL tapęs įžaidėjas sulaukė progų debiutuoti ir LKL.

Ekspertų vertinimu įžaidėjas turi puikią galvą ant pečių – yra motyvuotas ir pasižymi superine darbo etika. A. Sidarevičius įvardijamas kaip žaidikas – natūralų pojūtį žaidimui turintis krepšininkas.

Aikštėje įžaidėjas pasižymi gerais sprendimais, yra komandinio žaidimo šalininkas. Tą įrodo ir statistiką – NKL atlieka po 4,5 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes ir pagal šį rodiklį užima 11-ą vietą visoje lygoje. LKL per 8 sužaistas rungtynes A. Sidarevičius aikštėje praleido po 12 minučių ir per jas rinko 2,4 rezultatyvaus perdavimo

Didžiausias minusas – 188 cm ūgio devyniolikmetis sveria vos 78 kg, tad atletiškumo stoka šiuo metu kiša koją. Dėl šios priežasties ekspertai beda pirštu ir į minkštą žaidimą gynyboje.

6. Adas Šimonis – 22 tšk., Vilniaus „Perlas-Energija“

Gimimo data: 2001 m. gegužės 22 d. Ūgis: 192 cm.

Statistika NKL. 25 min., 10,9 tšk. (34,9 proc. dvit., 46,5 proc. trit., 75,9 proc. baud.), 3 atk. kam., 1,9 rez. perd.

A. Šimoniui šis sezonas NKL – jau trečias. Su kiekvienais metais jis stabiliai gerina statistinius rodiklius ir kiekviename jų buvo stabili grėsmė varžovų krepšiui. Nė vieno sezono metu gynėjų tritaškių taiklumas nebuvo žemesnis nei 37 proc. Tiesa, šį sezoną jis turi daug bėdų užbaigdamas atakas iš artimesnių nuotolių ir realizuoja vos 34,9 proc. dvitaškių.

REKLAMA

Ekspertai jį ir įvardija kaip snaiperį, galintį įgyti daugiau žaidimo vienas prieš vieną gabumų. Jeigu gabumų puolime netrūksta, tai A. Šimonis turi stipriai pagerinti savo darbą gynyboje, kurioje yra per daug pasyvus ir sugeba tik reaguoti į varžovų veiksmus, pats jų neprovokuodamas.

7. Modestas Kancleris – 22 tšk., „Creighton Bluejays“ (NCAA)

Gimimo data: 2001 m. birželio 1 d. Ūgis: 206 cm.

Statistika NKL (2019-2020 m.). 13 min., 4,4 tšk., 3,6 atk. kam.

M. Kancleris praėjusią vasarą nusprendė palikti Kauno „Žalgirio“ sistemą ir išvyko studijuoti ir žaisti į JAV, tačiau taip ir nedebiutavo NCAA dėl sunkios traumos – nusiplėšė kryžminius kelio raiščius.

Modestas sužaidė ganėtinai sėkmingą 2018-2019 m. sezoną NKL, bet jau kitąmet tiek minutės aikštėje, tiek rodikliai smarkiai krito.

Krepšininkas visada buvo vertinamas už puikų kūną, plastiškumą ir koordinaciją. Ekspertų akimis jis galėtų tapti panašiu krepšininku į Saulių Štombergą.

Vis tik jie išskyrė, kad pats M. Kancleris turėtų iš savęs norėti daugiau ir taisyti darbo etiką, jeigu nenori taip ir likti amžinai perspektyviu. Tiesa, Kreitono universiteto treneris Gregas McDermottas po traumos gyrė lietuvį, kad šis turi fantastišką požiūrį darbą.

Belieka palinkėti, kad M. Kancleris atsigautų po sunkios traumos ir sėkmingai tobulėtų.

8. Jokūbas Rubinas – 15 tšk., Vilniaus „Perlas Energija“

Gimimo data: 2002 m. vasario 6 d. Ūgis: 186 cm.

Statistika NKL. 29 min., 14,2 tšk. (47,8 proc. dvit., 38,7 proc. trit., 77,3 proc. baud.), 4,6 rez. perd., 1,6 per. kam., 2 kl.

J. Rubinas šį sezoną išgyvena proveržį – lyginant su praėjusiu sezonu taškų vidurkis ūgtelėjo nuo 7,8 iki 14,2, rezultatyvių perdavimų – nuo 3 iki 4,6.

Įžaidėjas nevengia imtis iniciatyvos puolime - ekspertų jį įvardija kaip puikų snaiperį, gebantį susidaryti metimą iš bet kurios distancijos, taip pat prasiveržti. Kartu J. Rubinas gerai mato aikštę, geba gerai atlikti perdavimus, yra gabus ir gudrus žaidėjas.

Nors ir atlieka po 4,6 rezultatyvaus perdavimo, dar privalo gerinti komunikacinius gebėjimus.

9/ Lukas Kreišmontas – 14 tšk., Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“

Gimimo data: 2001 m. balandžio 8 d. Ūgis: 197 cm.

Statistika NKL. 8,1 tšk. (52,6 proc. dvit., 27,2 proc. trit., 77,2 proc. baud.), 3,6 atk. kam., 1,2 rez. perd., 1,6 kld.

REKLAMA

„Neptūno“ atstovas, galintis žaisti „pirmoje“ ir „antroje“ pozicijoje. Šį sezoną yra registruotas ir LKL kovoms, kur į aikštę išbėgo kartą – per tris minutes įsūdė tritaškį į Kauno „Žalgirio“ krepšį.

Nors šį sezoną NKL realizuoja tik 27,2 proc. tritaškių, bet yra įvardijamas kaip snaiperis, turintis didelę fizinę jėgą.

Tiesa, dėl to trūksta judrumo ir paslankumo, kas yra būtina pozicijose, kuriose žaidžia. Trūksta ir kūrybiškumo, nemėgsta, kai prieš jį yra žaidžiama kibiai, taip pat neparankus greitas krepšinis.

10. Dominykas Stenionis – 4 tšk., Kauno „Žalgiris-2“

Gimimo data: 2002 m. liepos 3 d. Ūgis: 178 cm.

Statistika NKL. 13 min., 6,1 tšk. (40 proc. dvit., 49,2 proc. trit., 68,6 proc. baud.), 2,5 rez. perd., 1.4 atk. kam., 1.4 kld.

Luko Lekavičiaus prototipas, augantis „Žalgirio“ sistemoje. Ekspertai labai giria D. Stenionį už puikią darbo etiką, aistrą krepšiniui ir atsidavimą.

Aikštėje tai – drąsus, veržus, labai techniškas žaidėjas, turintis puikius kamuolio valdymo gebėjimus. Puikiai jaučia metimą ir gali pataikyti iš įvairių pozicijų, gerai skaito situacijas ir negaili perdavimo. Kaip žuvis vandenyje nardo du prieš du deriniuose.

Akivaizdu, kad galimybes gali apriboti ūgis, siekiantis 178 cm. Tam, kad tai netaptų kliūtimi, būtina gerini ūgio kompensavimą – turi būti labai kibus ir greitas gynyboje, tačiau iki L. Lekavičiaus darbo savo aikštės pusėje dar labai toli.

Kartu labiau mėgsta pats užbaigti atakas, nei sukurti progas kitiems, nors ties šiuo aspektu rodo progresą.

***

Kiti ekspertų nors kartą įvardinti krepšininkai. Erikas Jermolajevas, Gytis Nemeikša, Ernestas Naruševič, Matas Repšys, Danielis Baslykas, Lukas Valantinas, Gytis Macionis.