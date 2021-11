Kinų teniso teniso žvaigždė Peng Shuai vėl pasirodė viešame renginyje

Oficialioje „China Open“ turnyro paskyroje kinų socialiniame tinkle „Weibo“ paskelbtose nuotraukose iš turnyro „Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals“ matyti Peng Shuai, vilkinti tamsią sportinę striukę ir baltas sportines kelnes.

Tai – pirmasis jos pasirodymas viešumoje po to, kai Kinijos internete pasirodė, bet buvo plačiai cenzūruojami jos kaltinimai seksualiniu išnaudojimu.

35 metų Peng Shuai, buvusi Vimbldono ir Prancūzijos atvirojo teniso čempionato moterų dvejetų varžybų čempionė, anksčiau šį mėnesį socialiniame tinkle „Weibo“ pranešė, kad buvęs vicepremjeras Zhang Gaoli (Džang Gaoli) „vertė“ ją lytiškai santykiauti, kai jiedu ilgą laiką su pertraukomis buvo pora.

Šie kaltinimai buvo greitai pašalinti iš socialinio tinklo, panašaus į „Twitter“, o apie Peng Shuai nuo tada neturėta jokių žinių.

Kilus tarptautinės bendruomenės – be kita ko, teniso superžvaigždžių ir Jungtinių Tautų atstovų – pasipiktinimui, Kinijos valstybinė žiniasklaida išplatino daugybę vaizdo įrašų, turinčių parodyti, kad Peng Shuai yra viskas gerai.

Komunistų partijos anglų kalba leidžiamo laikraščio „Global Times“ redaktoriaus Hu Xijino (Hu Sidzino) tviteryje paskelbtame renginio vaizdo įraše matyti, kaip tenisininkė stovi stadione tarp grupės svečių, kurių vardai skelbiami aidint plojimams.

Vienas iš „Global Times“ žurnalistų tviteryje paskelbė kitą vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip tenisininkė, atrodo, tame pačiame stadione dalija vaikams autografus, o po to su jais fotografuojasi.

Hu Xijinas šeštadienį paskelbė dar du vaizdo įrašus: pirmajame iš jų matyti į restoraną įeinanti Peng Shuai su paltu, megzta kepure ir kauke.

Į akis krenta užrašas „Beijing Yibin Guesthouse“. Tai – Sičuano provincijos valdžiai priklausantis garsus restoranas netoli Tiananmenio aikštės. Antrajame vaido įraše Peng Shuai, jau be kaukės, sėdi prie stalo ir kalbasi su žmonėmis. Naujienų agentūrai AFP nepavyko patikrinti vaizdo įrašų autentiškumo.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk