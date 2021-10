Kinijos televizija dėl Eneso Kanterio pasisakymų pašalino „Celtics“ mačų įrašus

29 metų aukštaūgis taip pat Kinijos prezidentą Xi Jinpingą pavadino brutaliu diktatoriumi.

Tai ne pirmas panašus E.Kanterio išstojimas politikos tema. Anksčiau jis gausiai kritikavo Turkijos valdžią ir dėl to prarado šios šalies pilietybę.

„Celtics“ yra antroji NBA komanda, kurios rungtynių transliacijos tapo ribojamos Kinijoje.

Taip pat yra ribojamos Filadelfijos „76ers“ dvikovų transliacijos dėl klubo vadovo Darylo Morey. Jis prieš du metus pasisakė už Honkongą laisvę.

Dear Brutal Dictator XI JINPING and the Chinese Government



Tibet belongs to the Tibetan people!#FreeTibet pic.twitter.com/To4qWMXK56