Kinijos krepšinio lygoje neramumai: likus be legionierių išvyksta talentingi vietiniai krepšininkai

Lygos valdžios priimtas ir Kinijos sporto ministerijos patvirtintas sprendimas grąžino Donatą Motiejūną bei daugelį kitų užsieniečių į Europą.

Tuo tarpu pajėgūs kinai ėmėsi traukti į Australiją.

Šiuo metu pajėgiausias Kinijos atletas Zhou Qi sukirto rankomis su Pietryčių Melburno „Phoenix“ klubu. Kartu su D. Motiejūnu Sindziango „Flying Tigers“ garbę gynęs aukštaūgis išvyko dėl nesklandumų pasirašant naująjį kontraktą.

Zh. Qi turi Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) patirties – jis buvo pašauktas 2016-ųjų naujokų biržoje ir pusantro sezono praleido Hjustono „Rockets“ gretose su išvykimais į G lygą.

25 metų 216 cm ūgio vidurio puolėjas praėjusį sezoną Kinijoje per 33 minutes rinko 20,7 taško (29 procentai tritaškių), 11,9 atkovoto kamuolio, 2,7 rezultatyvaus perdavimo, 2,3 blokuoto metimo bei 24,2 naudingumo balo.

Į Australiją patraukė ir kitas milžinas Liu Chuanxingas. 225 cm ūgio gigantas pasirašęs sutartį su Brisbano „Bullets“ tapo aukščiausiu žaidėju lygos istorijoje.

Tallest player in league HISTORY.



It's BIG LIU time.



"Securing 7'5 Big Liu gives us a player like no other in the NBL and the ability to play a variety of styles which we know will be difficult for other teams." GM of Basketball Sam Mackinnon.#NBL #BRISBANEBULLETS pic.twitter.com/yZEzIuP75m