Kimi Antonelli užfiksavo 18 metų „F-1“ nematytą pasiekimą ir pagerino du Maxo Verstappeno rekordus

18-metis iš „Mercedes“ komandos prieš sustojimą boksuose trumpam buvo tapęs lenktynių lyderiu. Vėliau jis nuvažiavo greičiausią lenktynių ratą ir finišavo 6-as.

K. Antonelli šiose lenktynėse pagerino net du Maxui Verstappenui priklausius rekordus. Italas tapo jauniausiu „Formulės 1“ lenktynėse lyderiavusiu pilotu per istoriją ir jauniausiu sportininku, nuvažiavusiu greičiausią ratą „Formulės 1“ lenktynėse.

Kimi Antonelli has broken Max Verstappen's records for:

• youngest driver to lead a race

• youngest driver to record the fastest lap



But Max now officially keeps the records for:

• youngest driver to win a race

• youngest driver to finish on the podium



A fair trade deal. pic.twitter.com/bIDh9VkdIe

REKLAMA