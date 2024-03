Kevinas Love'as pasveikino Domantą Sabonį pagerinus jam priklausiusį rekordą

Iki šiol šis rekordas priklausė NBA čempionui 30-mečiui Kevinui Love‘ui, kuris 2010/11 m. buvo surinkęs 53 dublius iš eilės.

Tai yra ilgiausios dvigubų dublių serijos nuo 1976 m., kai NBA susijungė su ABA.

Su tokiu pasiekimu lietuvį pasveikino ir pats K. Love'as, kuriam kaip minėjome šis rekordas priklausė ankščiau.

„Ir vis dar skaičiuojame...!!! Sveikinimai naujam dvigubų dublių karaliui“, – „X“ tinkle rašė K.Love‘as.

And counting…!!! Congrats to the new Double-Double 👑 https://t.co/GdrhDyvSTO