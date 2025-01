Keturiskart Dakaro laimėtojas Carlosas Sainzas priverstas trauktis iš lenktynių

Po nelaimingo atsitikimo 48 valandų „Chrono“ greičio ruožo pirmoje dalyje ir rimtų „Ford“ automobilio pažeidimų, pats C.Sainzas kalbėjo, jog manė, kad viskas baigta, tačiau jis pasiekė finišą ir „Ultimate“ bendroje įskaitoje rikiavosi ne tokioje ir žemoje, 20-oje pozicijoje (+01:26:25).

Visgi nors C.Sainzas manė, kad tęs Dakarą ir stengsis dėl komandos, FIA pareikalavo, kad Ispanijos lenktynininkas kartu su savo šturmanu Lucasu Cruz'u pasitrauktų iš šių metų lenktynių.

FIA kruopščiai išanalizavo kiekvieną automobilio detalę, siekdama nustatyti, ar jis gali saugiai tęsti varžybas, tačiau automobilio būklė buvo pernelyg prasta. Jie buvo priversti pasitraukti dėl rimtų pažeidimų saugumo struktūroje, kas panašiai nutiko ir Laiai Sanz pirmajame etape.

„Vakar turėjome avariją ir praradome daug laiko. Tada pasiklydome, šiandien turėjome dar vieną pradurto padangą ir vėliau praleidome daug laiko vietoje, kurioje nesugebėjome rasti kelio.

Žinojome, kad šis 48 valandų etapas bus lemiamas. Jis tikrai buvo lemiamas mums, taip pat ir kitiems, bet toks jau yra gyvenimas. Mano galimybės laimėti išnyko, tačiau noriu atsistatyti tiek emociškai, tiek fiziškai ir pabandyti padėti komandai. Jei pavyks laimėti kokį etapą, bus dar geriau. Šiek tiek skauda nugarą, ji šiek tiek sutrenkta, bet nemanau, kad tai kažkas neįprasto, tik smūgis“, – po greičio ruožo kalbėjo C.Sainzas.

Tai reiškia, kad lietuvis Rokas Baciuška pakils į 22-ą bendrosios įskaitos vietą.

