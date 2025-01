Antrasis 48 valandų „Chrono“ etapas Dakare: po teisėjų sprendimo Rokas Baciuška paskelbtas nugalėtoju

48 valandų „Chrono“ etapas įdomus tuo, kad jame dalyviai turi laikytis tam tikrų taisyklių. Viena iš jų – ribotas laikas, skirtas lenktynėms. Ankstų sekmadienį rytą lenktynės pradėję sportininkai turėjo 17 val. sumažinti tempą ir keliauti į artimiausią bivaką, kuriame lenktynininkų laukė atviras dangus, kitų lenktynininkų kompanija ir nakvynė palapinėse.

48 valandų „Chrono“ etapo bendras ilgis – net 1 057 kilometrai, iš kurių – 967 sportiniai kilometrai. Nors lenktynininkai turėjo šansus šią distanciją įveikti per vieną dieną, tačiau tai būtų pernelyg didelius krūvis ir taip išvargusiems lenktynininkams.

Štai, lietuviams sekmadienį sekėsi neprastai. Daugiausiai kilometrų sekmadienį įveikė Rokas Baciuška ir Benediktas Vanagas – jie nuvažiavo 626 kilometrus.

Vaidotas Žala, Vladas Jurkevičius, Nerimantas Jucius, Arūnas Gelažninkas – 546 km.

Mykolas Paulavičius ir Modestas Siliūnas – 491 km, Gintas Petrus – 520 km.

Galiausiai po finišo pirmadienį paaiškėjo dabartiniai lietuvių rezultatai.

Rokas Baciuška

Antrą dieną R.Baciuška spustelėjo ir sumažino atsilikimą nuo lyderio bei pakilo į 4-ą vietą. Didžiąją dalį kilometrų jo laikas buvo 4-as, tačiau paskutiniuose kilometruose prarado apie penkias minutes ir galiausiai finišavo pademonstravęs 5-ą laiką.

Visgi vėliau 5-oje vietoje finišavęs Mathieu Serradori gavo 2 min. baudos taškų, o tai leido R. Baciuškai pakilti į 5-ąją poziciją.

„Na ir dvi dienelės! Baigėme turbūt sunkiausią Dakaro ralio iššūkį – „48h Crono“. Pradėjome vakar iš 38-os pozicijos. Daug lenkimų, daug dulkių ir daugybė kopų. Nuvažiavome virš 600 km. Šiandien, po 300+ km, finišavome aukštoje 6-oje pozicijoje! Prieš pat finišą, likus 7–8 km, prakirtome vieną padangą. BEEET... po išdalintų baudos minučių kolegoms, pakilome atgal į 5-ąją vietą! BEEET... dar turėtų grąžinti apie 11 min. už vakar papildomai sugaištą laiką kuro užpylimo zonoje. Tad gali būti, jog šiandien lipsime ant #podiumo! Laukiame oficialios informacijos...“, – po 48 valandų trukusio etapo dalijosi R. Baciuška.

„Šiandieną buvo „slow puncture“, keitėm ratą, kelis kartus pasiklydom, galva dar ne ok. Žodžiu, maratonas kaip gyvenimas, būna visko. Svarbu galvoti ir kantriai daryti užsibrėžtą. Kol kas taktika pasiteisina. Dabar labiausiai noriu dušo“, – sakė antrąjį greičio ruožą įveikęs B. Vanagas.

B. Vanago komanda taip pat pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matosi, kaip atrodė epizodas, kuomet lenktynininkas vos nevirto kopoje.

Bendroje „Ultimate“ klasės įskaitoje pirmauja H.Lateganas, kuris 4 min. 45 sek. lenkia Y.Al Rajhi ir 11 min. 14 sek. – N.Al-Attiyah.

Arūnas Gelažninkas

„Jaučiuosi žiauriai pavargęs, nors vakar jaučiausi daug labiau pavargęs, nei šiandien. Vakar pradėjau prastokai, 20-ame kilometre kritau, neradau ritmo ir tie 400 kilometrai nelabai važiavosi. Likusi dalis susivažiavo jau neblogai. Idealiai pateikėme į trečią naktinę zoną, atvažiavome likus 30 sekundžių ir nors galėjome dar tęsti, bet nebetęsėme. Atvažiavo ir Vaidotas, ir Vladas su Aisvydu, pasišnekėjome, pasišildėme prie laužo, o naktį pašalome.

Šiandien kopos buvo labai, labai minkštos. Su Nerimantu vėl važiavome kartu, bet tada kopose „grybą“ užpjoviau, ne ten nuvažiavau, dulkėse paklydau ir atsilikau. Likusi greičio dalis nuo 800-ojo kilometro buvo žiauriai greita. 150 km atvažiavome per šiek tiek daugiau nei valandą. Motociklas irgi neblogai atlaikė, tik nulūžo grandinės apsauga, tačiau lydėjo sėkmė ir grandinės nenumetė“, – sakė A.Gelažninkas.

„Turėjome dvi nelengvas dieneles. Niekada dar nesu sėdėjęs tiek ant motociklo, atrodo įaugo. Turėjau problemų su GPS sistema, nematė, kur „waypoint'ai“. Visi važiuoja trasa, aš gavau važiuoti už trasos, kad juos užskaitytų. Tas nervavo, susukau gal 30 papildomų kilometrų. Bandysime aiškintis ir spręsti šią problemą. Šiaip, viskas „super“, vieną kartą užkliuvau už medžio.

Buvau keletą kartų užklimpęs, išsinešiau motociklą, peršokau akmenį. Miegojome viename bivake su Arūnu (Gelažninku, – aut. past.), buvo šalta, nes gavau per mažą miegmaišį. Visi vienodo dydžio, o aš didesnis. Einu ilsėtis, praustis, pavalgyti ir eisime apžiūrėti ranką, nes susitrenkiau. Reikia spręsti problemą su sekimo įranga“, – pasibaigus etapui pasakojo N.Jucius.

48 valandų „Chrono“ etapą laimėjo australas Daniels Sandersas ir pasiekė jau trečią pergalę iš eilės, ko dar nebuvo matyta motociklų kategorijoje nuo 2017 metų, kai Joanas Barreda laimėjo 8, 10 ir 11 etapus (devintas etapas buvo atšauktas dėl prastų oro sąlygų).

Vaidotas Žala

Bendroje sunkvežimių įskaitoje V.Žala taip pat žengia trečias ir 28 min. 56 sek. atsilieka nuo A.Loprais bei 38 min. 50 sek. – nuo M.Maciko.

Rezultatai paaiškės finišavus šios klasės dalyviams: Karolis Raišys ir Ignas Daunoravičius („OVOKO Rally Team“) | Bendra įskaita: 13 vieta, 88 baudos taškai.

Saudo Arabijos vairuotojas Salehas Alsaifas ir Albertas Veliamovičius („DARK HORSE“). Bendra įskaita prieš greičio ruožą: 4 vieta, +00:14:21

Tiesa, ekipažui sugedo greičių dėžė, tad jiems Dakaras jau yra baigtas.

18.01 val. Rokas Baciuška skelbiamas etapo nugalėtoju! Įvedus korekcijas rezultatuose ekipažas kyla į 48H Chrono etapo pirmąją vietą! Tai pirmoji pergalė Rokui Ultimate klasėje debiutiniais metais.

Apie tokią galimybę jis buvo užsiminęs iškart po finišo.

16.57 val. M.Paulavičius po varginančio iššūkio pagaliau pasiekė finišą! Teoriškai jis užėmė 103-ią vietą, o nuo lyderio atsiliko 19 val. 1 min. 16 sek. Kol kas nepranešama apie jokias baudas lietuviui.

14.40 val. M.Siliūnas pasiekė finišą! Jis nuo lyderio atsiliko 5 val. 39 min. 4 sek., viso trasoje užtruko 16 val. 51 min. 17 sek. Jo galutinė pozicija paaiškės vėliau.

Tuo tarpu M.Paulavičius keliauja link 868-ojo kilometro tarpinio finišo. Jis liko vienintelis lietuvis trasoje.

14.30 val. B. Vanago komanda pasidalijo lenktynininko apsivertimo kopose vaizdo įrašu.

13.10 val. Dviejų dienų greičio ruožą įveikė ir G.Petrus! Jis užfiksavo 35-ą geriausią laiką ir nuo lyderio atsiliko 2 val. 33 min. 11 sek.

13.03 val. V. Žala pasiekė finišą ir užfiksavo trečią geriausią laiką tarp sunkvežimių. Jis 20 min. 32 sek. atsiliko nuo nugalėtojo čeko Martino Maciko ir 9 min. 10 sek. – nuo antroje vietoje likusio čeko Aleso Loprais.

12.58 val. A.Gelažninkas ir N.Jucius pasiekė finišą! Juos skyrė 2 min. 48 sek. ir jie pasidalino atitinkamai 42-ą ir 43-ią vietas.

12.34 val. Sunkvežimių klasės lyderiai aiškūs – M. Macikas, A. Loprais ir V. Žala. Visi kiti nuo jų atsilieka bent valanda.

12.00 val. A. Gelažninkui ir N. Juciui iki finišo lieka apie 80 kilometrų (įveikė 866 km). N. Jucius nuo lyderių pozicijos atsilieka 1:50:16 val. ir užima 42 vietą, o A. Gelažninkas rikiuojasi iškart už jo (kad pavytų lietuvį, jam trūksta 27 sek.).

11.53 val. V.Žala jau nuvažiavo 868 km ir toliau žengia trečias!

11.18 val. A.Gelažninkas ir N.Jucius toliau važiuoja kartu ir yra įveikę 804 kilometrus. N.Jucius šiame tarpiniame punkte buvo 39-as (+01:45:42), o A.Gelažninkas – 42-as (+01:45:42).

Tuo tarpu M. Siliūnas yra įveikęs 729 km ir žengia 85-as (+04:30:04), o M. Paulavičius yra nuvažiavęs 671 km ir su baudomis jis žengia už 100-uko ribų.

11.08 val. Penktas finišavęs prancūzas Mathieu Serradori gavo 2 min. baudos taškų, o tai leido R. Baciuškai pakilti į lyderių penketuką. Tuo tarpu M. Serradori nukrito į šeštąją poziciją (11:06:53).

2 min. bauda taip pat buvo skirta B. Vanagui, dėl kurios gali keistis jo vieta bendroje pozicijoje.

10.45 val. „igo2Dakar“ pasidalijo nuotrauka, kaip atrodo V. Jurkevičiaus automobilis po avarijos.

Pranešama, kad V.Jurkevičius laukia sunkvežimio, bandys tvarkytis ir tęsti varžybas.

10.38 val. B. Vanagas taip pat finišuoja. B.Vanagas finišavo 10-as ir nuo lyderio atsilieka per 23 min. 1 sek., o nuo R.Baciuškos – 11 min. 44 sek.

Stage 2️⃣ - Cars 🚗 Provisional top 3: 🥇 Yazeed Al Rajhi 🥈 Nasser Al-Attiyah 🥉 Henk Lategan

10.23 val. R.Baciuška pasiekė finišą! Lietuvis prarado apie penkias minutes paskutiniuose kilometruose ir prarado ketvirtąją vietą bei finišavo 6 vietoje (pozicijos dar gali keistis). Nuo lyderio jis atsiliko per kiek daugiau nei 11 min.

10.10 val. B. Vanagas pasieka paskutinį tarpinį finišą ir laikosi 10-oje pozicijoje.

09.58 val. Paskutinį tarpinį finišą ties 933 km jau pasiekė 12 automobilių. R.Baciuška važiuoja ketvirtas ir atsilieka 6 min. 48 sek., o nuo trečiosios vietos jį skiria 1 min. 53 sek.

09.32 val. Netoli 897 km tarpinio finišo esantis R.Baciuška vis dar kaunasi dėl trečiosios vietos. Jis nuo trečioje pozicijoje esančio H.Lategano atsilieka tik 1 min. 54 sek.

09.20 val. V. Žala kyla į antrąją poziciją, kadangi čekas A.Loprais susidūrė su bėdomis. Nuo lyderio jis atsilieka 21 min. 29 sek.

Tuo tarpu 868 km įveikęs B. Vanagas kyla į 11-ą poziciją.

Motociklininkai Arūnas Gelažninkas ir Nerimantas Jucius jau įveikė 657 km.

A. Gelažninką nuo pirmosios vietos skiria 1:27:24 val., o N. Jucių – 1:30:58 val.

Modestas Siliūnas nuo lyderių atsilieka 4:01:20 val., o Mykolas Paulavičius – daugiau nei 16 val.

09.16 val. Lietuviai sulaukė padėkos iš organizatorių už tai, kad padėjo išstumti užstrigusį automobilį.

08.48 val. V. Žala po 700 km išlaiko 3-ią poziciją, tačiau skirtumas nuo lyderio M.Maciko nemažėja.

08.30 val. 618 km įveikęs Vaidotas Žala nuo lyderio atsilieka kiek daugiau nei 25 minutes ir rikiuojasi trečias.

