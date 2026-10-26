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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Kauno Žalgiris“ į titulo klausimą dar neatsakė

2026-10-26 20:57 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-26 20:57
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TOPLYGOS 34-ajame ture čempionas nepaaiškėjo – „Kauno Žalgiris“ neįveikė Vilniaus „Žalgirio“. Po atkaklios kovos komandos išsiskyrė be įvarčių 0:0.

Rungtynių akimirka | Elvio Žaldario nuotr.

TOPLYGOS 34-ajame ture čempionas nepaaiškėjo – „Kauno Žalgiris“ neįveikė Vilniaus „Žalgirio“. Po atkaklios kovos komandos išsiskyrė be įvarčių 0:0.

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Pirmame kėlinyje komandos susikūrė po ne vieną gerą galimybę pasižymėti. Suklydus Yukiyoshi Karashimai 1-ąją minutę Tomo Švedkausko budrumą patikrino Stanislavas Bilenkis, kiek vėliau ukrainietis nerealizavo puikios progos po Klaudijaus Upsto perdavimo.

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Savo argumentus tarė ir šeimininkai: Anthony Kaliko bei Amine‘o Benchaibo kombinacija virto pastarojo smūgiu – komandą išgelbėjo Vincentas Šarkauskas. Tą patį netrukus padarė ir T. Švedkauskas, kai atakavo Bryanas Teixeira.

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Po pertraukos geresnį žaidimą demonstravo kauniečiai. Anthony Kalikas turėjo dvi puikias galimybes pasižymėti, bet savo progomis nepasinaudojo. Paskutinėmis minutėmis nuo oponento pabėgęs Rokas Lekiatas bandė smūgiuoti, bet užtikrintai nepataikė į kamuolį.

Kauno ekipa turi 55 taškus ir eliminavo iš lenktynių dėl titulo „Žalgirį“, kuris su 51 taškų žengia antras.

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