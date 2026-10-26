„Kauno Žalgiris“ į titulo klausimą dar neatsakė

Pirmame kėlinyje komandos susikūrė po ne vieną gerą galimybę pasižymėti. Suklydus Yukiyoshi Karashimai 1-ąją minutę Tomo Švedkausko budrumą patikrino Stanislavas Bilenkis, kiek vėliau ukrainietis nerealizavo puikios progos po Klaudijaus Upsto perdavimo.
Savo argumentus tarė ir šeimininkai: Anthony Kaliko bei Amine‘o Benchaibo kombinacija virto pastarojo smūgiu – komandą išgelbėjo Vincentas Šarkauskas. Tą patį netrukus padarė ir T. Švedkauskas, kai atakavo Bryanas Teixeira.
Po pertraukos geresnį žaidimą demonstravo kauniečiai. Anthony Kalikas turėjo dvi puikias galimybes pasižymėti, bet savo progomis nepasinaudojo. Paskutinėmis minutėmis nuo oponento pabėgęs Rokas Lekiatas bandė smūgiuoti, bet užtikrintai nepataikė į kamuolį.
Kauno ekipa turi 55 taškus ir eliminavo iš lenktynių dėl titulo „Žalgirį“, kuris su 51 taškų žengia antras.
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