„Kauno Žalgiris“ apmaudžiai išleido pergalę iš rankų prieš „Valur“

Kauniečiai žaidė aktyviau pirmajame kėlinyje puolime. „Kauno Žalgiris“ per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes atliko 8 smūgius, kai tuo tarpu „Valur“ vos 1, tačiau pasižymėti nepavyko.

Romualdas Jansonas sužaidus beveik valandą puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Kauno Žalgirį“ į priekį 1:0.

Tryggvi Haraldssonas 88-ąją minutę smūgiu galva tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Atsakomosios rungtynės tarp „Kauno Žalgirio“ ir „Valur“ bus žaidžiamos liepos 31-ąją dieną (ketvirtadienį).

Rungtynių eiga

Įdomūs faktai:

• „Kauno Žalgiris“ pirmajame atrankos etape sėkmingai įveikė „Penybont“ iššūkį. Tuo tarpu „Valur“ susitvarkė su „Flora“ futbolininkais.

• Patrickas Pedersenas yra absoliutus „Valur“ lyderis. Islandijos pirmenybėse per 15 sužaistų rungtynių puolėjas yra įmušęs net 14 įvarčių. Be to, trijose akistatose pasižymėjo dubliais. Visgi pirmame atrankos etape sužaidė tik vieną susitikimą iš dviejų, o įvarčiais nepasižymėjo.

• Antras rezultatyviausias klubo žaidėjas – Tryggvi Haraldssonas, per 14 susitikimų vietinėje lygoje pelnęs 7 įvarčius. Nors ir nėra toks rezultatyvus kaip P.Pedersenas, T.Haraldssonas pasižymėjo ir UEFA Konferencijų lygos atrankoje, pelnęs pirmąjį įvartį atsakomosiose rungtynėse Taline.

• 2008-2009 m. sezone kritę pirmame UEFA Čempionų lygos atrankos etape, Reikjaviko „Valur“ į Europos futbolo duris vėl belstis pradėjo 2016-2017 m. sezone. Nuo to laiko Islandijos sostinės klubas dalyvavo įvairių turnyrų atrankose. Minėtame sugrįžimo sezone klubas žaidė UEFA Europos lygos atrankoje, tačiau jau pirmame etape bendroje įskaitoje buvo stipriai sutriuškinti (1:10) danų ekipos.

• Praėjusiame sezone „Kauno Žalgirio“ varžovai taip pat dalyvavo UEFA Konferencijų lygos atrankoje, kurioje jų pasirodymas baigėsi antrame etape, tad kol kas UEFA Konferencijų lygos atrankoje Reikjaviko komanda nėra peržengusi antro etapo barjero.

• Nepaisant to, jog šiame sezone Reikjaviko „Valur“ yra vietinės lygos lyderis, Islandijos čempionato trofėjų paskutinį kartą į viršų kėlė dar 2020 m.

Komentarai:

„Laukiame rungtynių, visi žaidėjai nekantrauja – kaip visada, Europinės rungtynės yra kažkas specialaus. Esame pasiruošę, turime nemažai informacijos apie varžovus, tad stengsimės ją išnaudoti sau tinkama linkme. Kiekviena pergalė prideda pasitikėjimo, tad kuo jų daugiau, tuo tas pasitikėjimas ir auga. Manau, kad pirmo etapo praėjimas kaip tik nubraukė įtampą nuo mūsų. Turime tikslą nužygiuoti kuo toliau, bet minimalus rezultatas jau pasiektas, todėl galvoju, kad įtampos bus tikrai mažiau nei prieš pirmas rungtynes. Stebėdami varžovus pajautėme „deja vu“, nes labai daug detalių yra panašios į mus – tiek amžiumi, žaidimo stiliumi, tiek ir žaidėjų profiliais. Didžiausias skirtumas tai, kad jie ženkliai aukštesni už mus, tačiau manau, kad esame vienodo pajėgumo komandos, tad laukia dvi įdomios rungtynės, kuriose didžiausią skirtumą padarys mažos detalės. Beveik visi „Valur“ žaidėjai yra vietiniai. Yra keletas legionierių, tad natūralu, kad jie truputį stipresni, bet aš manau, kad reiktų pabrėžti bendrą komandinį vaizdą, komandinę taktiką, nes jie kaip komanda yra labai organizuota tiek puolime, tiek gynyboje, tai galbūt vieną kitą žaidėją galima išskirti, tačiau pagrindą sudaro komandinės vertybės ir žaidimas, tad į tai ir stengsimės koncentruotis. Labai smagu grįžti į savą stadioną, kuriame galime treniruotis, ruoštis ant savos dangos. Čia ir mūsų žiūrovai, kurių manau, kad bus daugiau, o ta scena yra už aikštės, mes esame prie to pripratę, bet tikiuosi, kad gal varžovus kažkiek išmuš iš vėžių.“

Eivinas Černiauskas, „Kauno Žalgirio“ komandos vyriausiasis treneris

„Esame labai motyvuoti, laukėme šito nuo pat pirmojo mačo ir džiaugėmės, kad patekome į kitą etapą. Padarę video analizę supratome, kad tai labai gera, solidi komanda. Gerbiame savo varžovą ir žinome, kad jie duos gerą kovą, tačiau mes to laukiame. Manau, kad Islandijos futbolas yra panašus į kitų Skandinavijos šalių – jie žaidžia su didžiule jėga ir savo futbolą grindžia standartinėmis situacijoms. Man šis sezonas „Kauno Žalgiryje“ kol kas yra geriausias ir manau, kad taip yra dėl mūsų ryšio su žaidėjais, trenerių štabu bei administracijos darbuotojais. Šiemet turime labai stiprų komandinį ryšį, todėl tikimės užbaigti sezoną kuo geriau. Kalbant apie kapitono raiščio užsidėjimą, tai man buvo labai ypatingas momentas – net planuoju įkelti kelias nuotraukas į socialinius tinklus. Esu šiame klube jau kurį laiką – tai didis klubas, todėl gavęs tokią atsakomybę tikrai didžiavausi savimi.“

Divine‘as Naahas, „Kauno Žalgirio“ komandos saugas

Komandų formos: