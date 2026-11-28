Turnyras prasidės 18.00 val., o jo eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
N. Horta portalo „Beyond Kick“ pasauliniuose reitinguose šiuo metu užima šeštąją vietą, o didžiausią pėdsaką jis yra palikęs prestižinėje „GLORY“ organizacijoje, kurioje iškovojo keturias pergales ir patyrė tris nesėkmes. Ryškiausiu brito karjeros momentu tapo 2025 metai, kai specialaus „GLORY Last Heavyweight Standing“ turnyro kvalifikacijos etape jis nokautavo serbą Radę Opačičių – šis epizodas atnešė jam „GLORY“ metų staigmenos apdovanojimą. Vėliau iškovojęs dar dvi pergales, N. Horta pateko ir į pagrindinį supersunkiasvorių turnyrą.
Jo varžovu Kaune tapsiantis M. Rimdeika organizacijoje žengia be pralaimėjimų, o praeityje taip pat yra kovojęs tarptautinėse „GLORY“ bei „SENSHI“ organizacijose.
Turnyre įvyks ir svorio kategorijos iki 75 kilogramų titulinė kova, kurioje Serbijos atstovas Nikola Cvetkovičius (3-0 UTMA) revanšinėje kovoje susitiks su lietuviu Raimondu Avlasevičiumi (5-1-1 UTMA).
R. Avlasevičius šį čempiono diržą iškovojo „UTMA 12“ turnyre, kai įveikė savo komandos draugą Henriką Vikšraitį. Titulą „Sparta Gym“ kovotojui teko ginti „UTMA 13“ renginyje, kur savojo šanso po pakeitimo sulaukė N. Cvetkovičius. Nors kova buvo atkakli ir atrodė, kad persvara krypsta lietuvio pusėn, ketvirtajame raunde pergalę sugebėjo pasiekti serbas, perėmęs čempiono diržą.
Vėliau N. Cvetkovičius titulą sėkmingai apgynė „UTMA 17“ turnyre, kai palaužė Naurį Lukošiūną, tuo tarpu R. Avlasevičius po pirmojo pralaimėjimo profesionalų ringe UTMA pasirodė dar du kartus: „UTMA 17“ turnyre antrajame raunde techniniu nokautu įveikė Sabri Ben Henia, o neseniai vykusiame „UTMA 20“ renginyje kovoje dėl galimybės vėl kautis su čempionu užtikrintai nugalėjo Akramą Belmekki.
Tuo tarpu Lietuvos kovinio sporto legenda I. Barysas svorio kategorijoje iki 68 kg susikaus su svėrimų procedūros metu 5 kg mažesnį svorį užfiksavusiu britu Robertu Mastersu (0-1 UTMA).
Per daugiau nei 20 metų trunkančią karjerą I. Barysas tapo pasaulio ir Kudo čempionatų nugalėtoju, o narve ir ringe susižėrė daugybę trofėjų. Pastarąjį kartą jis kovojo 2024 metų kovo mėnesį, kai „KOK 120“ turnyre nugalėjo baltarusą Uladzislavą Haliakevičių. Vėliau dėl sudėtingų traumų sportininkas atsitraukė nuo aktyvių kovų ir susitelkė į trenerio darbą: jis yra vyriausiasis „Fightersland“ klubo strategas, padedantis UTMA ringuose žibantiems Ignui Pauliukevičiui, Evaldui Balsiui, Deividui Žambai bei UFC kovotojai Ernestai Kareckaitei.
Jo laukiantis varžovas iš Didžiosios Britanijos R. Mastersas Lietuvos gerbėjams puikiai pažįstamas iš dviejų ankstesnių akistatų su I. Baryso auklėtiniu D. Žamba. Pirmą kartą jie susitiko 2025 metų spalio 28 dieną vykusiame „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyre, tačiau tuomet lengviausio svorio (iki 61,2 kg) kova po pirmojo raundo buvo nutraukta ir paskelbta neįvykusia dėl lūžusio narvo. Antrasis susitikimas įvyko 2025 metų lapkričio 28 dieną „UTMA 15“ turnyre (iki 60 kg), kur D. Žamba techniniu nokautu pirmajame raunde nugalėjo britą. R. Masterso kovinis pagrindas ir pergalės yra susijusios su imtynėmis bei brazilišku džiudžitsu (BJJ), o jo pagrindinis ginklas – giljotinos smaugimas ir darbas parteryje. Vis dėlto kovoje pagal bokso taisykles britas savo stipriausiais ginklais pasinaudoti negalės.
Oficialus „UTMA 21“ kovų sąrašas ir kovotojų svoriai:
Mantas Rimdeika (2-0 UTMA, 112,9 kg) – Nico Horta (0-0 UTMA, Žaliasis Kyšulys/Nyderlandai, 117,05 kg) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas
Nikola Cvetkovičius (3-0 UTMA, Serbija, 74,95 kg) – Raimondas Avlasevičius (5-1-1 UTMA, 74,9 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Ignas Barysas (0-0 UTMA, 68,25 kg) – Robertas Mastersas (0-1 UTMA, Jungtinė Karalystė, 63,15 kg) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas su MMA pirštinėmis
Raimondas Krilavičius (5-1 UTMA, 75,15 kg) – Akramas Belmeki (1-1 UTMA, Marokas, 74,95 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Ruachas Gordonas (1-0 UTMA, Izraelis, 59 kg) – Valerijus Strungari (0-0 UTMA, Moldova, 58,95 kg) | svorio kategorija iki 59 kg, muaytai su MMA pirštinėmis
Dovydas Rimkus (7-6 UTMA, 79,7 kg) – Ainas Baranauskas (2-1 UTMA, 80,85 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Matas Pultaražinskas (5-8 UTMA, 66,9 kg) – Itai Guyeris (0-0 UTMA, Izraelis, 66,35 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Ričardas Kulis (1-1 UTMA, 81,1 kg) – Arnoldas Misiūnas (4-5-2 UTMA, 81,2 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Rokas Kiulis (0-0 UTMA, 86,05 kg) – Ričardas Ozolas (1-2 UTMA, 85,95 kg) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas
Oskaras Buinickas (0-3-2 UTMA, 81 kg) – Nedas Nedzveckas (1-0 UTMA, 80,75 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Žygimantas Kiudelis (2-4 UTMA, 62,75 kg) – Guy Hagagas (0-0 UTMA, Izraelis, 62,95 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas
Kristupas Šimkus (1-0 UTMA, 101,7 kg) – Aurimas Dumbrauskas (0-0 UTMA, 102 kg) | svorio kategorija per 95 kg, kikboksas
Benas Šorochovas (0-1 UTMA, 75,3 kg ) – Titas Kunickas (0-0 UTMA, 75,2 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Pijus Aukštakojis (0-0 UTMA, 80,45 kg) – Mantas Stankis (0-1 UTMA, 80,5 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
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