„Kaunas-VDU“ CEV „Challenge Cup“ turnyrą pradėjo pralaimėjimu Ispanijoje

Susitikimą „Kaunas-VDU“ pradėjo užtikrintai – pirmąjį setą laimėjo 25:16 ir išsiveržė į priekį. Vis dėlto šeimininkės netruko perimti iniciatyvos: laimėjusios antrąjį ir trečiąjį setus vienodu rezultatu 25:15, ispanės užtikrino pergalę ketvirtajame sete rezultatu 25:17.
Po rungtynių „Kaunas-VDU“ vyriausioji trenerė Viltė Bogdonovič sakė, jog tokias rungtynes pralaimėti yra labai apmaudu.
„Pirmajame sete parodėme, kad žaisdamos savo žaidimą galime kovoti ir su tokia stipria komanda kaip „Avarca de Menorca“. Tačiau turime išmokti išlaikyti tokį patį žaidimo lygį visų rungtynių metu ir nepalūžti vos po keletos klaidų“, – teigė vyriausioji Kauno ekipos trenerė.
Anot jos, belieka iš šių rungtynių pasimokyti ir kuo geriau pasiruošti atsakomajam susitikimui namuose, kurios vyks lapkričio 4 d. Kaune, Prezidento Valdo Adamkaus sporto centre. Savo aikštėje žaisdama „Kaunas-VDU“ sieks atsitiesti ir pratęsti kovą dėl kelialapio į kitą CEV „Challenge Cup“ etapą.
Rungtynių data: lapkričio 4 diena, trečiadienis
Rungtynių vieta: Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras, Studentų g. 9A, Akademija, Kauno raj.
Rungtynių laikas: 18:30
Bilietai internetu: https://kakava.lt/renginys/cev-volleyball-challenge-cup-rungtynes-tk-kaunas-vdu-avarca-de-menorca/13212/28274
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