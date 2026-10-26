Prieš startą CEV Iššūkio taurėje – „Kauno-VDU“ tinklininkių pergalė Lietuvos čempionate

CEV Iššūkio taurės kovoms besiruošiančios kaunietės dominavo aikštėje nuo susitikimo pradžios ir jaunai Vilniaus ekipai nepavyko pateikti staigmenos.
Kauno ekipai 15 taškų pelnė Vakarė Bartkutė, 11 – Indrė Sorokaitė, 10 – Roberta Gabulaitė, 7 – Vilūnė Rauluševičiūtė.
Sostinės komandoje 8 taškus surinko Aurėja Vitosytė, po 4 – Ugnė Dilytė bei Juta Kundelytė.
„Rungtynes vertinčiau įvairiai – išties buvo labai gražių momentų. Džiaugiamės pirma pergale Lietuvos čempionate, pradžia labai gera. Šios rungtynės buvo svarbios ruošiantis kovoms CEV Iššūkio taurės turnyre. Pamatėme, kur reikėtų dar daugiau padirbėti per likusias dienas“, – kalbėjo „Kauno-VDU“ tinklininkė V. Rauluševičiūtė.
Vilniečių trenerė Asta Jansonienė prisipažino, kad jaunoms tinklininkėms buvo didelis stimulas pažaisti prieš olimpietę Indrę Sorokaitė, tačiau tai tuo pačiu sukėlė nemažai streso.
„Indrė Sorokaitė dar kartą įrodė, kad tinklinis žaidžiamas galva. Ne visada viską reikia daryti per jėgą. Reikia kuo daugiau protingų sprendimų, kurie virsta taškais. Kaunietės taip pat įrodė kaip svarbu yra stipriai paduoti – su padavimais mes nesugebėjome susitvarkyti“, – mintimis dalinosi A. Jansonienė.
Šeštadienį 13 val. VMSM „Sostinės tauras-VTC“ namuose priims Jonavos SC ekipą. 14 val. lygos naujokė Raseinių „Raseinių“ komanda savo aikštėje susitiks su Vilniaus universitetu.
Tuo tarpu „Kauno-VDU“ tinklininkės trečiadienį išvykoje žais pirmąsias CEV Iššūkio taurės rungtynes su „Avarca de Menorca“ (Ispanija) tinklininkėmis.
Vyrų pirmenybių starte – čempionų pergalė
Pergalingai „Teida“ Lietuvos vyrų tinklinio čempionatą pradėjo nugalėtojo titulą ginantis Šiaulių „Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ klubas. Jis savo žiūrovų akivaizdoje 3:0 (25:22, 25:15, 25:23) įveikė Marijampolės „Sūduvą“.
Šiauliečiams 15 taškų pelnė Emilis Bartkus, po 8 – Artūras Vicėlovičius ir Tomas Rogal. „Sūduvos“ gretose rezultatyviausiai žaidė Algirdas Naučius (13 tšk.) ir Arnas Rumševičius (12 tšk.).
„Tai buvo geros rungtynėms abiem komandoms. Mums tai buvo geras pasiruošimas prieš Baltijos lygos rungtynes. „Sūduva“ buvo emociškai gerai nusiteikusi ir su stipriais padavimais darė didelį spaudimą mums. Didelį dėmesį turėjome skirti priėmimui, kad vėliau galėtume sukurti geras atakas. Tą mums pavyko gerai padaryti ir taip pasiekėme pergalė“, – kalbėjo „Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ treneris Maris Vensbergs.
„Šiandien prasčiau sekėsi įgyvendinti žaidimo planą. Žinomoje, kad žaidžiame su stipriausia komanda Lietuvoje. Turėjome įvairius variantus, bet šįkart sunkiai mums sekėsi. Trečias setas parodė, kad net ir su tokiu prastu žaidimu galime kabintis. Tai jau visai neblogai“, – pabrėžė „Sūduvos“ treneris Audrius Aleknavičius.
Pergale čempionatą pradėjo Gargždų „Amber Volley“ klubas, kuris namuose 3:1 (25:20, 18:25, 25:17, 25:18) palaužė antrą nesėkmę patyrusią Alytaus „Ultra“ ekipą.
„Rungtynes vertinu gerai. Svarbiausia – pasiekta pergalė. Prieš pirmas sezono rungtynes netrūko jaudulio, taip pat atsirado naujos taisyklės. Reikėjo prie to apsiprasti. Dabar džiaugiamės pergale ir tikiuosi, kad kitame mače tą pavyks pakartoti“, – šypsojosi „Amber Volley“ žaidėjas Edvinas Žaltauskas.
Kitos Lietuvos vyrų čempionato rungtynės bus žaidžiamos lapkričio 7 dieną Alytuje, kur „Ultra“ namuose priims „Amber Volley“ tinklininkus.
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