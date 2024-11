Kasparas Jakučionis pagerino 25 metus gyvavusį NCAA universiteto rekordą

K.Jakučionis aikštėje per 33 minutes surinko 12 taškų (1/3 trit., 9/10 baud.), 8 atkovotus, atliko net 13 rezultatyvių perdavimų ir perėmė vieną kamuolį.

Ilgametis Sostinės krepšinio mokyklos (SKM) auklėtinis pakartojo dar 1999 metais Franko Williamso pasiektą Ilinojaus komandos naujoko atliktų rezultatyvių perdavimų rekordą.

Nugalėtojų greotse rezultatyviausias su 18 taškų buvo krotas Tomislavas Ivišičius, 15 pridėjo Benas Humrichousas.

K. Jakučionis taip pat tapo pirmuoju Ilinojaus universiteto ekipos žaidėju nuo 2008 metų, kuriam pavyko pasiekti dvigubą dublį, kuris būtų surinktas pelnytais taškais ir rezultatyviais perdavimais.

A banner night for the freshman.



Kasparas Jakucionis tied the freshman single-game record for assists (set in 1999 by Frank Williams) and recorded the first points-assists double-double by an Illinois freshman since Demetri McCamey in 2008.#IlliniPerformanceStat x #InvescoQQQ pic.twitter.com/Td8joF9D36