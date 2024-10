Matas Buzelis pasižymėjo galingu bloku, tačiau neapsigynė nuo lemiamo tritaškio

Pergalingą tritaškį „Grizzlies“ krepšininkas Jaylenas Wellsas pataikė per būtent M. Buzelio rankas. Iki dvikovos pabaigos buvo likusios 10 sek.

Čikagos klubas dar turėjo laiko išsigelbėti, bet Hortono-Tuckerio metimas skriejo pro šalį.

20-ąjį gimtadienį švenčianti M. Buzelis per 23 minutes pelnė 5 taškus, atkovojo 4 kmuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, pasižymėjo bloku ir prasižengė.

Lietuvis pasižymėjo ir įspūdingu bloku, kuris sulaukė audringos komentatorių reakcijos.

Inject this Matas Buzelis block directly into our veins! pic.twitter.com/JkwJ2WChgc