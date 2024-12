Kasparas Jakučionis metimu atsilošus įtvirtino savo ekipos pergalę atkakliose rungtynėse

Rungtynes perspektyvus lietuvis pradėjo tolimu tritaškiu, po kurio jo ekipa veržėsi į priekį 7:10.

„Šis vaikinas yra stulbinantis“, – po Stepheno Curry stiliaus tritaškio susižavėjęs šaukė rungtynių komentatorius.

Kamuolys vilniečio rankose buvo ir pačioje susitikimo pabaigoje rezultatui esant 77:77. Tuomet atakuojantis gynėjas kamuolį laikė savo rankose ir nuo tritaškio linijos įsiveržęs į baudos aikštelę metė dvitaškį atsilošus, kuris pasiekė tikslą.

Po šio metimo varžovų išpuoliui buvo likusios 29 sekundės, tačiau per jas Misūrio universiteto krepšininkai nieko nebesukūrė.

Kasparas Jakučionis nugalėtojų gretose per 37 minutes įmetė 21 tašką (2/4 dvit., 3/7 trit., 8/8 baud.), sugriebė 2 atšokusius kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, tačiau prasižengė 3 kartus bei suklydo 5 sykius.

Kasparas Jakucionis will learn how to clean up the turnovers and adapt to the different defenses in College Basketball, but his skill is undeniable.



In particular, his ability to use crafty separation to get just about any shot he wants.



pic.twitter.com/ozsVxUrfLo