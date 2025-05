Kasparas Jakučionis apie drąsų žingsnį į JAV, pasiruošimą NBA šaukimui ir skirtumus tarp Amerikos bei Europos krepšinio

Tai buvo rizika ir „pasirodyti nereikšmingu koledže“ yra visiškai įmanoma, bet K. Jakučionis į skeptikus nekreipė dėmesio.

„Vos tik jie pradėjo kalbėti, vos tik pasakė kažką, kuo netikėjau, aš pasirinkau tai, ką norėjau pasirinkti. Tikėjau savimi“, – trečiadienį Čikagoje vykstančiame 2025 m. NBA „Draft Combine“ stovykloje „The News-Gazette“ sakė krepšininkas.

Aštuoniolikmetis pasitikėjo savimi tada, kai kiti netikėjo, ir dabar raiško vaisius.

Pirmadienį vyko krepšininkų matavimai – K. Jakučionis buvo 192,4 cm ūgio be batelių, svėrė 93,1 kg, ištiestų rankų ilgis siekė 202,5 cm, o stovint pasiekiamas aukštis – 254 cm.

Antradienį vyko vikrumo testai ir metimų pratybos. Pastarosiose K. Jakučionis išsiskyrė kaip vienas iš 20 geriausių metikų fiksuotose situacijose.

Trečiadienį žiniasklaidos dėmesio centre atsidūręs lietuvis prakalbo apie riziką, kurią prisiėmė pasirinkęs koledžo krepšinį.

„Netikėjau jais, – sakė K. Jakučionis. – Vis dar pasitikiu savimi. Tikėjau savimi. Norėjau varžytis su geriausiais žaidėjais, kurie taip pat siekia NBA.

Daug žmonių nerekomendavo man vykti į koledžą dėl kitų europiečių patirtų sunkumų. Man patinka iššūkiai, todėl ir išvykau į Barseloną vos sulaukęs 15 metų. Maniau, kad tai padės man daug labiau augti kaip krepšininkui ir kaip žmogui. Tas pats buvo ir su Ilinojaus universitetu. Norėjau žengti žingsnį pirmyn, toliau tobulėti ir augti.“

Trečiąją dieną K. Jakučionis nesivaržė 5 prieš 5 rungtynėse. Daugiausia dėl to, kad nereikėjo – Ilinojaus gynėjui jau kurį laiką prognozuojamas šaukimas tarp penkiolikos aukščiausių.

Nepaisant tokių prognozių, K. Jakučionis su užsidegimu kalbėjo apie laiką šioje stovykloje kaip apie dar vieną žingsnį svajonės link.

„Visur matyti NBA logotipą – nuostabu, – sakė K. Jakučionis. – Tai tas dalykas, dėl kurio dirbau ir apie kurį svajojau. Manau, visi pradeda nuo mažens. Kiekvienas krepšininkas svajoja žaisti NBA. Jei tavo svajonė nėra NBA, tu nesi tikras krepšininkas.

Tai įkvepia. Labai džiaugiuosi, kad esu čia. Daryti pratimus ir visa kita su NBA apranga pirmą kartą – ne tikra apranga, bet NBA „Draft Combine“ apranga – tai artina prie svajonės.“

K. Jakučionis jau susitiko su šešiomis NBA komandomis pasirengimo naujokų biržai procese. Ne tiek tam, kad gautų atsiliepimų, kiek tam, kad pasikalbėtų ir užmegztų ryšius.

K. Jakučionis nenorėjo įvardyti jokių konkrečių pavadinimų, bet atskleidė, kad su Čikagos „Bulls“, turinčios 12-ą šaukimą, dar nekalbėjo.

„Manau, galiu prisitaikyti prie to, ko reikia komandai, – sakė jis. – Galiu žaisti su kamuoliu rankose ir kurti progas kitiems. Galiu 100 procentų atlikti savo darbą gynyboje. Galiu žaisti be kamuolio. Kad ir ko komandai reikėtų – būsiu tam pasiruošęs.“

K. Jakučionis jaučiasi pasiruošęs kitam karjeros etapui iš dalies dėl to, kad persikėlė į JAV ir sužaidė sezoną koledže. Ši patirtis pakankamai skyrėsi nuo laiko Barselonoje ir žaidimo už Lietuvos rinktines FIBA turnyruose, kad turėtų įtakos jo augimui.

„Manau, pagrindinis skirtumas yra žaidėjų talentas ir atletiškumas, – lygindamas krepšinio patirtis sakė K. Jakučionis. – Žaidimo greitis kitoks, reikia priimti greitesnius sprendimus. Manau, labai paaugau priimdamas sprendimus ir greitai atiduodamas perdavimus.“

More from @IlliniMBB’s Kasparas Jakucionis from the #NBADraftCombine on what he can bring to an NBA team and what he’s working on with his game. #Illini pic.twitter.com/EKPW6ApHBy