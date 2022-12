Karščio banga Belgrade: „Barca“ stebuklingai išplėšė pratęsimą, Šaras – išvarytas

Rungtynės, turėjusios prasidėti 20:30 val., kelias minutes vėlavo dėl įsisiautėjusių serbų klubo sirgalių elgesio, o iš viso truko beveik 3 valandas.

Belgrado klubas šiam mačui vis dar negalėjo registruoti Facundo Campazzo, o pirmoje rungtynių pusėje kojos skausmus Luca Vildoza, kuris aikštėje taip daugiau ir nepasirodė. Rungtynes geriau pradėjo svečiai ir po Nikola Kaliničiaus taškų į buvusios komandos krepšį „Barcelona“ jau pirmavo 6 taškais – 10:4. Skirtumas toliau augo, o pačioje pirmojo ketvirčio pabaigoje Sertačas Šanli katalonų persvarą padidino iki dviženklės – 28:17.

Nors po Alexo Abrineso komandas skyrė 15 taškų (34:19), bet Belgrado krepšininkai laimėjo atkarpą 17:0 ir netgi sugebėjo išsiveržti į priekį – 36:34. „Barcelona“ kėlinio pabaigoje išsijudino iš sąstingio ir 5 taškus iš eilės pelnęs Nicolasas Laprovittola išvedė svečius į priekį – 43:40.

Po pertraukos 4 taškus be atsako pelnė Luka Mitrovičius (44:43), tačiau tuomet iniciatyvos ėmėsi Nikola Mirotičius ir katalonai vėl susikūrė trapų pranašumą – 54:50. Belgrado komandą į priekį tempti pradėjo Filipas Petruševas ir šeimininkai laimėjo atkarpą 9:0 bei vėl veržėsi į priekį – 59:54. Po trijų kėlinių šeimininkai turėjo 8 taškų pranašumą – 65:57. Lemiamas kėlinys prasidėjo 4 Nemanja Nedovičiaus taškais (69:57), tačiau „Barcelona“ ekipą tolimais metimais gaivino A.Abrinesas – 68:72. Po Corry Higginso tritaškio komandas skyrė vos 2 taškai (71:73), bet dvitaškiu atsakė Ognjenas Dobričius – 75:71. Netrukus šeimininkai jau pirmavo 8 taškais (79:71), tačiau tiksliais metimais atsakė S.Šanli ir A.Abrinesas – 76:79.

