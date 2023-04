Karnišovo „Bulls“ pateikė sensaciją: užbaigė „Raptors“ sezoną ir sugriebė atkrintamųjų šiaudą

Absoliuti dauguma NBA apžvalgininkų prognozavo „Raptors“ pergalę.

Čikagos klubą už ausų į svarbią pergalę ištempė Zachas LaVine‘as (39 taškai) ir DeMaras DeRozanas (23).

Įdomu tai, kad „Raptors“ vienu metu turėjo net 19 taškų pranašumą, tačiau sugebėjo jį išvaistyti.

Family ties ❤️



The DeRozan's and the Bulls get the comeback W in Toronto.#ATTPlayIn pic.twitter.com/Bhm820EHjy