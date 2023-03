Karą prieš Ukrainą pasmerkęs rusų šachmatininkas tapo Europos čempionu

Sports.ru žiniomis, jis po 11 turų surinko 8,5 taško, papildomus rodiklius pranokęs rumuną Kirilą Ševčenką ir tiek pat taškų surinkusį belgą Danielį Dardu.

Į geriausių čempionato žaidėjų dešimtuką pateko kitas rusas Andrejus Esipenko, kuris užėmė 8 vietą. Rusijos šachmatininkai varžėsi su Tarptautinės šachmatų federacijos (FIDE) vėliava.

Congratulations to Alexey Sarana for winning the European Individual Chess Championship 2023! 👏👏



Kirill Shevchenko and Daniel Dardha tied with Alexey for first, but had to be content with the silver and bronze medals due to inferior tiebreaks.



📷: @eicc2023 @ECUonline pic.twitter.com/ZNprJj8zUx