Kantrybė baigėsi: „AS Roma“ atleido Jose Mourinho

Oficialiame pareiškime klubas pranešė, kad „AS Roma“ gali patvirtinti, kad José Mourinho ir jo trenerių štabas nedelsiant palieka klubą.“

J. Mourinho buvo pristatytas kaip 60-asis Romos komandos treneris 2021 m. gegužės mėn.

Jis atvedė komandą iki 2022 m. gegužės 25 d. Tiranoje laimėtos Konferencijų lygos ir praėjusį sezoną Budapešte vykusio Europos lygos finalo.

„Norėtume visų „AS Roma“ vardu padėkoti José už jo aistrą ir pastangas nuo pat atvykimo į klubą“, – sakė Danas ir Ryanas Friedkinai.

„Visada turėsime puikių prisiminimų apie jo darbą „Roma“, tačiau manome, kad neatidėliotini pokyčiai geriausiai atitinka klubo interesus.

Linkime José ir jo padėjėjams visokeriopos sėkmės tolesnėje veikloje“, – pridedama pranešime.

