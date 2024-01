FIFA apdovanojimai: geriausiu futbolininku išrinktas Lionelis Messi, treneriu – Pepas Guardiola

FIFA geriausio žaidėjo apdovanojimuose antrus metus iš eilės triumfavo Lionelis Messi (argentinietis taip pat yra iškovojęs šį apdovanojimą 2022 ir 2019 metais). Vienas geriausių visų laikų futbolininkų šioje apdovanojimų ceremonijoje nedalyvavo.

Tuo tarpu geriausia 2023-ųjų metų moterų futbolininke buvo išrinkta Aitana Bonmati, kuri aplenkė šioje kategorijoje Linda Caicedo ir Jennifer Hermoso.

Geriausiu vyrų treneriu buvo išrinktas Pepas Guardiola, kuris padėjo „Manchester City“ iškovoti iškovoti istorinį „Treblą“ (UEFA Čempionų lygą, Anglijos „Premier“ lygą ir Anglijos FA taurę). Tuo tarpu moterų geriausia trenere tapo Sarina Wiegman.

Pep Guardiola has been named #TheBest FIFA Men's Coach 2023! 👏



January 15, 2024

#TheBest FIFA Women's Coach Award goes to Sarina Wiegman! 🙌



January 15, 2024

Geriausia 2023-ųjų metų moterų vartininke tapo Mary Earpsas, tuo tarpu geriausiu vyrų vartininku buvo išrinktas Edersonas.

Mary Earps is named #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2023! 👏



— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 15, 2024

Tuo tarpu FIFA sąžiningo žaidimo apdovanojimas atiteko Brazilijos vyrų rinktinės žaidėjams.

The FIFA Fair Play Award goes to the Brazil Senior Men's National Team Players! 🇧🇷



— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024

Geriausia FIFA vyrų vienuolikė: vartininkas Thibautas Courtoisas, gynėjai: Johnas Stonesas, Kyle'as Walkeris, Rubenas Diasas, saugai: Bernardo Silva, Jude'as Bellinghamas, Kevinas De Bruyne, puolėjai: Erlingas Haalandas, Kylianas Mbappe, Lionelis Messi, Viniciusas Junioras.

Geriausia FIFA moterų vienuolikė: vartininkė Mary Earps, gynėjos: Alex Greenwood, Lucy Bronze, Olga Carmona, saugės: Aitana Bonmati, Ella Toone, Keira Walsh, puolėjos: Alex Morgan, Alessia Russo, Lauren James, Samantha Kerr.

Gražiausiu metų įvarčiu buvo pripažintas Guilherme Madruga įspūdingas šūvis per save.

Guilherme Madruga, winner of the FIFA Puskas Award! 💫#TheBest pic.twitter.com/pOOEb1m3HW — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024

FIFA sirgalių apdovanojimas šį kartą atiteko Hugo Danieliui Iniguezui. Pastarasis išgarsėjo po to, kai Argentinos „Primera“ diviziono rungtynėse maitino dviejų mėnesių kūdikį, o šis vaizdo įrašas žaibiškai išplito socialiniuose tinkluose.

FIFA ypatingas apdovanojimas buvo įteiktas legendinei moterų futbolininkei Martai už įspūdingą karjerą ir nuostabius pasiekimus.