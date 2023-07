Kanados rinktinės kandidatų sąraše – ryškiausios šalies krepšinio žvaigždės

Jame iš viso yra net 11 NBA žaidėjų.

Ryškiausiai žiba NBA čempiono ir Denverio „Nuggets“ atstovo Jamalo Murray'aus pavardė, yra ir Oklahomos „Thunder“ lyderis Shai Gilgeousas-Alexanderis, kuris praėjusį sezoną NBA vidutiniškai pelnydavo po 31,3 tašką.

Sąraše yra ir buvęs žalgirietis Kevinas Pangosas, Dilonas Brooksas ir RJ Barretas iš „Knicks“.

Kanada pasaulio čempionate žais H grupėje, kur susitiks su Prancūzija, Latvija ir Libanu.

Kanados rinktinės kandidatų sąrašas: Kevinas Pangosas (Milano „Olimpia“), Nickeilis Alexanderis-Walkeris (Minesotos „Timberwolves“), Kyle’as Alexanderis („Valencia“), RJ Barretas (Niujorko „Knicks“), Oshae Brissettas (Bostonos „Celtics“), Dillonas Brooksas (Hiustono „Rockets“), Trae Bellas-Hayneas (Podgoricos „Budučnost“), Zachas Edey („Purdue Boilermakers“), Jamalas Murray'us („Nuggets“), Luguentzas Dortas (Oklahomos „Thunder“), Melvinas Ejimas (Malagos „Unicaja“), Shai Gilgeous-Alexanderis („Thunder“), Kelly Olynykas (Jutos „Jazz“), Cory Josephas (Detroito „Pistons“), Kassius Robertsonas (Emilijos Redžo „UnaHotels“), Dwightas Powellas (Dalaso „Mavericks“), Philas Scrubbas ir Thomas Scrubbas (abu Santjago de Kompostelos „Monbus Obradoiro“)

