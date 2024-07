Kamilė Kralikaitė ir Ieva Adomavičiūtė užtikrintai pateko į finalą, broliai Stankūnai varžysis dėl 7-12 vietų

Pirmieji pasirodė broliai Stankūnai, kurie atrankoje pademonstravo dešimtą rezultatą iš trylikos įgulų.

Trumpai plaukė pirmi

Pirmuosius 200 metrų lietuviai plaukė pirmoje vietoje, vėliau į priekį pradėjo veržtis broliai Martinas Sinkovičius ir Valentas Sinkovičius. Po pirmų 500 metrų mūsiškiai yrėsi ketvirtoje pozicijoje, antri plaukė šveicarai. Antroje distancijos pusėje lietuviai nukrito į penktą poziciją, o mūsiškiai lenkė tik JAV įgulą.

Likus 500 metrų lietuviai nuo pirmoje vietoje plaukusių kroatų buvo atsilikę per 10 sekundžių ir toliau tęsė kovą dėl penktos pozicijos su JAV irkluotojais. Prieš finišą lietuviai pagerino tempą, per minutę atlikdami po 38 yrius ir finišavo penkti per 6 min 43.60 sek.

Lietuviai pasirodymą tęs B finale, kuriame bus kovojama dėl 12-7 vietų.

Pirmą vietą užėmė broliai Sinkovičiai 6 min 29.98 sek. Antri liko pasaulio čempionai šveicarai 6 min 32.19 sek. Treti finišavo ispanai 6 min 36.30 sek.

Lietuvos irkluotojai pirmajame pusfinalio plaukime varžėsi su JAV, Kroatijos, Ispanijos, Pietų Afrikos bei Šveicarijos sportininkais. Jie plaukė antrajame takelyje, o kaip ir atrankoje jų plaukime varžėsi legendiniai broliai, Europos ir olimpiniai čempionai Martinas Sinkovičius ir Valentas Sinkovičius, taip pat pasaulio čempionai šveicarai.

Vardinį kelialapį į Paryžiaus olimpines žaidynes broliai Stankūnai iškovojo gegužės pabaigoje varžybose Šveicarijoje, kur distanciją įveikė per 6 min. 30.50 sek.

Kamilė Kralikaitė ir Ieva Adomavičiūtė pateko į finalą

Pusfinalyje lietuvės iš karto įsitaisė trečioje pozicijoje. Maždaug ties 500 metrų riba mūsiškes ėmė lenkti Čilės atstovės, su kuriomis užvirė atkakli kova.

Likus 800 metrų lietuvaitės paspartino tempą ir jau mynė ant kulnų antroje vietoje plaukusioms australėms.

Lietuvės finišavo trečio ir pateko į finalą. Distanciją jos įveikė per 7 min.19.27 sek. Pirmos atplaukė australės, antros amerikietės.

Lietuvių varžovėmis antrajame pusfinalyje bus Ispanijos, Čilės, Australijos, JAV ir Airijos duetai. Lietuvaičių startas numatomas 12:04 val.

Lietuvės plauks antrajame pusfinalyje, trečiame takelyje.

Iš dvylikos pusfinalyje dalyvaujančių komandų į finalą pateks tik šešios geriausios.

„Geras jausmas, tikrai ypatingas jausmas startuoti olimpinėse žaidynėse, ypač kai mums jos yra pirmosios. Jausmas tikrai labai geras. Mums ši diena – kaip šventė, nes pagaliau prasidėjo. Atsikėlėme ryte, saulė šviečia, mes startuojam – fainai“, – patekusios į pusfinalį džiaugėsi I. Adomavičiūtė.