Kada geriausia pradėti žaisti tenisą ir kokią aikštelės dangą pasirinkti pradedantiesiems?

Lietuvos vyrų teniso rinktinės kapitono asistentas ir Vilniaus teniso akademijos treneris Vadimas Pinko dalijasi patarimais, kada ir ant kokios dangos geriausia žengti pirmuosius žingsnius tenise.

REKLAMA

REKLAMA

Gruntinės dangos privalumai pradedantiesiems

Nors vasara permaininga, treneris vis dėlto siūlo susipažinti su teniso pradžiamoksliu būtent šiuo laikotarpiu ir ant grunto dangos. „Vasarą, visų pirma, yra lengviau rasti laisvą teniso kortą. Be to, lauko aikštelės vasarą yra pigesnės, jei lyginti jų ir uždarų aikščių žiemos sezono kainas“, – teigia V. Pinko.

REKLAMA

Grunto kortai, įsitikinęs treneris, yra ideali vieta pažinti tenisą. „Atviri kortai, šiuo atveju kalbu apie grunto dangos aikšteles, yra lėtesni. Tai reiškia, kad teniso pradinukai kaskart turi daugiau laiko teisingai prieiti prie kamuoliuko, tinkamai pasiruošti smūgiui. Ši danga, jei lyginsime ją su kietos dangos aikštelėmis, leidžia ilgiau laikyti kamuoliuką žaidime, kurti ir konstruoti taškus bei žaidimą, suprasti tenisą“.

REKLAMA

REKLAMA

Lauko kortų iššūkiai ir žaidimo adaptacija

Žaidimas lauke, pasak V. Pinko, moko tenisininkus prisitaikyti prie kintančių sąlygų. „Aišku, žaidimas lauke turi savų trukdžių: didelis vėjas, labai aukšta ar labai žema temperatūra, į akis plieskianti saulė, prapliumpantis lietus. Visa tai trukdo žaisti tenisą, tačiau kartu moko tenisininkus vertinti daugiau žaidimo aspektų, pritaikyti savo žaidimą konkrečioms sąlygoms ir konkrečioms akimirkoms“, – sako treneris.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto, esant ekstremalioms sąlygoms, tenisininkai grįžta į uždaras aikšteles.

„Žinoma, kartais tie trikdžiai, pavyzdžiui, šiemet mus dažnai aplankantys milžiniški vėjo gūsiai ar stiprūs lietūs, neleidžia mėgautis tenisu. Tokiu atveju belieka tobulinti savo žaidimą uždaruose aikštynuose“, – patikslina V. Pinko.

REKLAMA

Kalbėdamas apie sostinės aikštynus, treneris išskiria ir ypatingą Bernardinų sodo aikštyno vietą. „Kalbėdami apie tenisą Vilniuje, negalime nepaminėti ypatingo Bernardinų aikštyno vaibo. Esu aplankęs turbūt šimtus įvairių aikštynų visame pasaulyje, bet ši Vilniaus teniso meka yra ypatinga savo vieta ir nuotaika.“

Kiliminė danga: komfortas ir prognozuojamas žaidimas

Nors gruntas dažnai rekomenduojamas pradinukams, alternatyva gali būti ir kiliminė danga. „Žaisti vasarą galima ne tik ant grunto, bet ir kiliminės dangos. Ji taip pat mėgiama teniso mėgėjų bei labai tinkama pirmiesiems žingsniams teniso kortuose“, – teigia treneris.

REKLAMA

Pasak jo, ši danga pasižymi didesniu prognozuojamumu: „Sakyčiau, ši danga yra labiau prognozuojama nei gruntas, visi kamuoliukai čia, kalbu apie kokybišką kortą, atšoka vienodai. Grunto aikštelėse netikėtumų būna daugiau. Be to, žaidžiant net ir lauke esančiose kilimo aikštėse mažiau kenčia sportininkų drabužiai. Patikėkite, grunto pėdsakai ant kojinių ar net šortų išlieka labai ilgai“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dangos pasirinkimas pagal amžių, žaidimo stilių ir tinkama avalynė

Renkantis aikštelės dangą ar vietą, V. Pinko pataria atsižvelgti ir į žaidėjo amžių bei žaidimo stilių.

„Kiliminės dangos, grunto aikštės yra minkštesnės, tad apkrova žaidėjų sąnariams, raumenims čia yra mažesnė. Todėl jas rekomenduočiau rinktis vyresnio amžiaus žaidėjams“, – sako treneris.

REKLAMA

Jaunesniems ir agresyvesnio stiliaus mėgėjams tinka kietos dangos kortai. „Tenisas, žaidžiamas kietos dangos kortuose, visada bus dinamiškesnis, greitesnis, paremtas jėga. Todėl tokius kortus mieliau renkasi jaunesni, agresyvų tenisą mėgstantys žaidėjai“, – apibendrina Lietuvos vyrų teniso rinktinės kapitono asistentas.

Be to, V. Pinko pabrėžia ir tinkamos aprangos svarbą. „Nepriklausomai nuo to, ar žaidžiate lauke, ar uždaroje aikštelėje, itin svarbu tinkamai pasiruošti ir avėti konkrečiai dangai pritaikytą avalynę. Kiekviena teniso danga reikalauja specifinių batų, kurie užtikrina geriausią sukibimą ir sumažina traumų riziką. Pavyzdžiui, grunto bateliai turi specialų raštą, kuris padeda slysti, o kietos dangos bateliai – didesnį amortizavimą. Tinkama avalynė padės mėgautis žaidimu ir išvengti nemalonių staigmenų”.