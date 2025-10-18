Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

K.Jakučionio klubas pasiruošimą NBA sezonui baigė be pergalių

2025-10-18 08:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 08:51

Kasparo Jakučionio atstovaujama Majamio „Heat“ (0/6) pasiruošimą Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui baigė be pergalės jausmo. Šįkart namie 125:141 (32:29, 36:35, 35:38, 22:39) nusileista Memfio „Grizzlies“ (1/4).

B.Adebayo buvo solidus, bet Majamio ekipa liko be pergalės (Scanpix nuotr.)

Kasparo Jakučionio atstovaujama Majamio „Heat“ (0/6) pasiruošimą Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui baigė be pergalės jausmo. Šįkart namie 125:141 (32:29, 36:35, 35:38, 22:39) nusileista Memfio „Grizzlies“ (1/4).

0

K.Jakučionis dėl klubo skausmų praleido dar vieną mačą. Jis spėjo sužaisti dvejas draugiškas rungtynes.

„Heat“ šįkart atrodė gali kautis dėl pergalės ir po trijų kėlinių buvo priekyje (103:102), bet paskutinį ketvirtį pralaimėjo 22:39.

Mačo epizodai:

Nugalėtojams Jaylenas Wellsas pelnė 21 tašką, 16 pridėjo Jarenas Jacksonas ir Javonas Smallas.

Šeimininkams po 23 taškus surinko Bamas Adebayo ir Normanas Powellas, 20 – Kel'el'as Ware'as (14 atk. kam.).

