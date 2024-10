Justina Mikulskytė su porininke triumfavo dvejetų turnyre Portugalijoje

Pirmajame sete lietuvė su porininke realizavo vos 1 iš 9 „break pointų“ ir nepavijo varžovių, kurios realizavo 3 iš 4 tokių galimybių.

J.Mikulskytė su M.Jorge ir antrojo seto pradžioje pralaimėjo savo padavimų seriją, bet netrukus spurtavo 3:0. Belgės vėliau išlygino rezultatą (3:3, 4:4) ir bandė išplėšti pratęsimą, tačiau dešimtajame geime savo padavimų metu atsiliko 30:40, o lietuvė su portugale antru mėginimu realizavo „set pointą“.

Pratęsime J.Mikulskytė ir M.Jorge ilgai vijosi varžoves (2:5, 5:6, 7:9, 9:10), bet neutralizavo visus „match pointus“, vėliau pačios perėmė iniciatyvą ir galiausiai išplėšė pergalę.

Matilde Jorge conquista o 21.º título de pares da carreira (quinto do ano) ao vencer a final do @TheCampusQDL Carby VW Ladies Open com Justina Mikulskyte.



Depois de desperdiçar um match point em singulares, salvou três em pares para vencer as belgas Kempen e Salden por 2-6, 6-4… pic.twitter.com/CucpQ8ieeQ