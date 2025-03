„Juk visiems aišku, kodėl ji taip elgiasi“: M.Andrejevos skundai prajuokino A.Anisimovą – parodė savo vidurinį pirštą

Trečiojo seto penktajame geime A.Anisimova skubiai paprašė medicininės pertraukėlės dėl pūslelės ant vidurinio piršto. Tuo metu amerikietė pirmavo 3:1, o M.Andrejevos padavimų metu rezultatas buvo 40:40.

Įprastai žaidimo įkarštyje negalima prašyti medicininės pertraukėlės, nebent tai yra itin skubus atvejis. A.Anisimova teisėjai ir aiškino, kad jai skubiai reikia pagalbos, kuri amerikietei ir buvo suteikta.

M.Andrejevai teisėjos sprendimas leisti A.Anisimovai pasinaudoti medicinine pertraukėle labai nepatiko: „Juk visiems aišku, kodėl ji taip elgiasi“.

M.Andrejevai atrodė, kad A.Anisimova taip bando ją išmušti iš vėžių. Bokštelio teisėja rusei atsakė, kad A.Anisimova turi teisę prašyti pertraukėlės, jei tai yra skubus atvejis, o į kortą pakviesta fizioterapeutė nustatys, ar A.Anisimovai tikrai skubiai reikia pagalbos.

Mirra Andreeva not happy as Anisimova needs to see the physio during their match in Miami.



Amanda says she needs to see the physio at 3-1, 40-40 because of a blister.



Mirra Andreeva isn’t happy about it.



Umpire: “She has a right. The physio will determine if it’s now or… pic.twitter.com/5IUW2jHqsJ

