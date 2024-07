Jude`as Bellinghamas paaiškino savo gestą po įmušto įvarčio – neigia, kad buvo skirtas slovakams

95-ą minutę anglus išgelbėjęs J. Bellinghamas po savo įvarčio parodė tam tikrą gestą ranka, kuris labai greitai išplito socialiniuose tinkluose ir buvo manoma, kad taip anglas įžeidinėjo Slovakijos rinktinės atsarginį suolelį.

Visgi po rungtynių J. Bellinghamas suskubo paneigti šias teorijas ir atskleidė, ką reiškia jo parodytas ženklas.

„Tai yra vidinis pokštas su keletą artimų draugų, kurie buvo rungtynėse. Tik pagarba Slovakijos komandai už tai, kaip jie žaidė šiandienos rungtynėse“, – rašė J. Bellinghamas.

Jude Bellinghams gesture to the Slovakian bench after he scored 👊🇸🇰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/qwlUSa7Ocs