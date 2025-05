Juddas Trumpas pagerino snukerio rekordą ir žengė į pasaulio čempionato pusfinalį, O‘Sullivanas nepatenkintas nepaisant pergalės

‘What a clearance, WHAT A RED!’



Nors R. O‘Sullivanas kontroliavo praktiškai visą ketvirtfinalio eigą ir nė karto nebuvo atsilikęs, jis savo žaidimu vis tiek buvo labai nepatenkintas.

„Žaidžiu siaubingai, bet kažkaip sugebu pasiekti pergales. Žinau, kad kitame etape pergalės tikrai nepasieksiu, jei vėl žaisiu taip siaubingai“, – sakė R. O‘Sullivanas.

Pusfinalyje anglo lauks netikėtai toli nukeliavęs kinas Zhao Xintongas.

49-erių R. O‘Sullivanas pasaulio čempionu yra tapęs net 7 kartus. Pagal šį skaičių šiuolaikinėje snukerio istorijoje jam prilygsta tik Stephenas Hendry (7). Daugiau titulų yra iškovoję tik 3 senosios kartos žaidėjai, kai pasaulio čempionato formatas dar būdavo kitoks.

Į snukerio istoriją trečiadienį įsirašė planetos reitingo lyderis anglas Juddas Trumpas (1), ketvirtfinalyje 13:8 įveikęs belgą Lucą Brecelį (7).

J. Trumpas jau 104-ą kartą šiame snukerio sezone vienu priėjimu prie stalo surinko bent 100 taškų. Anglas pagerino visų laikų rekordą, kurį 2013/2014 m. sezone buvo pasiekęs australas Neilas Robertsonas (103 serijos, surenkant bent 100 taškų).

J. Trumpas pusfinalyje žais su velsiečiu Marku Williamsu (6).

Bendrą čempionato prizų fondą sudaro 2,395 mln. svarų sterlingų (apie 2,79 mln. eurų).