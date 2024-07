Jubiliejinių „Aurum 1006 km lenktynių“ startas – laukiama ir rekordų, ir aršios kovos

„Ponios ir ponai, užveskite variklius“, – ši legendinė frazė šiemet nuskambėjo iš neeilinio žmogaus – pačių pirmųjų „Aurum 1006 km lenktynių”, vykusių 2000 metais, nugalėtojo Vytauto Venskūno. Jis laimėjo pirmąsias lenktynes kartu su Vladu Laurinavičiumi ir Eugenijumi Tumalevičiumi vairuodami „Porsche 911”.

Prieš tai Lietuvos himną jaunoji Aistė Gedvilaitė, o netrukus sportininkai pradėjo rašyti jubiliejinių lenktynių istoriją.

Iš pirmosios pozicijos lenktynes pradėjo praėjusių metų čempionė „STATETA BRO-TOKS by IGNERA“ komanda, kuriose sudėtyje – trasos rekordą penktadienį pagerinęs danas Andersas Fjordbachas, taip pat praeityje šias lenktynes laimėję Julius Adomavičius ir Nemunas Dagilis bei tituluotas britas Timas Whale‘as.

Antra startavo „Bio-Circle & HSG Service by Dynami:t“ komanda, kurios „Audi R8 LMS GT3 EVO II” vairuos Mantas Matukaitis, Karolis Jovaiša ir Egidijus Gražys.

Iš trečios vietos pajudėjo „Circle K miles Plus Racing Team“ komanda taip pat su „Audi R8 LMS GT3 EVO II“. Šios ekipos garbę gina Justas Jonušis, Simas Juodviršis bei Eimantas Navikauskas.

Po pirmųjų ų lyderio poziciją išsaugojo „STATETA BRO-TOKS by IGNERA“ lenktynininkas danas A. Fjordbchas. Už jo važiuoja „Bio-Circle & HSG Service by Dynami:t“ atstovas K. Jovaiša bei „Circle K miles Plus Racing Team“ narys Justas Jonušis.

Kadangi tiek kvalifikacijoje, tiek pirmuose lenktynių ratuose komandos demonstruoja aukštus laikus, žiūrovai gali tikėtis atkaklių kovų tie galingiausioje GT3 klasėje, tiek kitose – GTO ar SP3.

Puikios oro sąlygos ir sportininkų demonstruojamas greitis leidžia tikėtis tiek trasos įveikimo, tiek visų lenktynių rekordų. Lenktynių rekordas - 8 val. 20 min. 44,726 sek. – nuo 2022 metų priklauso „Circle K – Lesta Racing Team“ komandai, kurios sportininkai Julius Adomavičius, Ignas Gelžinis, Marijus Mazuch ir Eimantas Navikauskas vairavo „Audi R8 LMS“.

Iš viso sportininkams Palangoje teks įveikti 373 ratus, kurių kiekvieno ilgis po 2682 metrus.

Lenktynes tiesiogiai iš Palangos transliuoja portalas tv3.lt ir kanalas TV6.