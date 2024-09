Jubiliejinę pergalę iškovojęs Carlosas Alcarazas „prisijungė“ prie išskirtinio klubo

C.Alcarazas užfiksavo retą rodiklį – laimėjo 100 proc. taškų po pirmųjų savo padavimų (23 iš 23).Ispanui ši pergalė buvo jubiliejinė – 200-oji – per karjerą ATP ture. Tam, kad iškovotų 200 pegalių, C.Alcarazui užteko 252 mačų.

Tai – antras geriausias rezultatas per teniso istoriją. Greičiau 200 pergalių iškovojo tik Johnas McEnroe, padaręs tai per 245 mačus. C.Alcarazas sugebėjo aplenkti net ir garsųjį tautietį Rafaelį Nadalį (pirmos 200 pergalių per 255 mačų).

„Pasiekimas neblogas, bet aš jau galvoju apie 300-ąją pergalę“, - sakė C.Alcarazas.

Amongst a nice group of players … https://t.co/gTJtGKMaKO — Boris Becker (@TheBorisBecker) September 29, 2024

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 3,72 mln. JAV dolerių.