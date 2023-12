Jonavos klubas FIBA Europos taurės antrąjį etapą pradėjo pralaimėjimu

Pralaimėjimą FIBA Europos taurės turnyre patyrė Jonavos „CBet“ (0/1) ekipa. Virginijaus Šeškaus auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje 81:91 (15:16, 16:23, 15:28, 35:24) nusileido Lisabonos „Sporting CP“ (1/0) krepšininkams.

Pirmajame ketvirtyje pirmaujanti komanda keitėsi kelis kartus ir jam pasibaigus Jonava turėjo vieno taško deficitą 15:16. Antrajame kėlinyje „CBet“ buvo priekyje dviem taškais, bet po to praleido šešis taškus be atsako ir pirmoje mačo pusėje nebepirmavo. Po dviejų kėlinių Jonava atsiliko 31:39. Trečiojo kėlinio pradžioje portugalų taškai pirmą kartą didino skirtumą iki dviženklio 31:41. „CBet“ po to dar priartėjo iki penkių taškų, bet tada šeimininkai pralaimėjo atkarpą 0:13 ir rezultatas tapo 41:59. Vėliau rezultatas vienu metu buvo 43:67.

Po trijų kėlinių V.Šeškaus auklėtiniai atsiliko 46:67. Paskutiniame ketvirtyje šeimininkai bandė pavyti varžovus, bet jėgų nepakako. „CBet“ kitas rungtynes FIBA Europos taurės turnyre išvykoje žais su Varšuvos „Legia“ krepšininkais.

„CBet“: Strahinja Micovičius 19 (6/9 dvit., 7 atk. kam., 7 kld.), Mike Lewis 16 (4/4 trit., 4 kld.), Edvinas Šeškus 14 (3/6 trit., 7 rez. perd.), Lukas Kreišmontas 10 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), Tauras Jogėla 9 (4/6 dvit.), Aleksandaras Marelja 7 (8 atk. kam., 7 kld.), Ivanas Gandia-Rosa 6 (2/4 trit., 4 rez. perd., 5 kld.).

„Sporting CP“: Michaelas Moore 27 (7/8 dvit., 4/8 trit., 5 per. kam.), Marcusas Lovettas 22 (8/14 dvit., 2/7 trit.), Eddie Ekiyoras 14 (7/10 dvit., 6 atk. kam.), Ronaldas Curry 8 (4/7 dvit., 4 atk. kam., 7 rez. perd.), Andre Cruzas (2/5 dvit.) ir Diogo Ventura (1/5 trit., 5 per. kam., 6 rez. perd.) po 7, Tyere Marshallas 6.