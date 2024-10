Jonavos ekipa KMT turnyrą pradėjo pergale prieš „Nevėžį-Optibet“

Iki tol jonaviečiai pralaimėjo visas trejas „Betsafe-LKL“ rungtynes. Kėdainiečiai pirmosios pergalės skonio dar turės luktelėti.

Primename, jog pirmajame Citadele KMT etape šešios „Betsafe-LKL“ komandos, nedalyvaujančios tarptautiniuose turnyruose, žaidžia grupėje dviejų ratų sistema. Keturios geriausios ekipos pateks į turnyro ketvirtfinalį.

Visas pirmojo etapo kovas tiesiogiai transliuoja portalas LRT.lt.

Mačo pradžioje abi komandos žengė koja kojon, viena kitai atsakydamos rezultatyviais išpuoliais. Po dešimties minučių 18:16 priekyje buvo svečiai. Kėdainiečiai antrajame ketvirtyje kiek atsiplėšė nuo oponentų (28:22), tačiau deficitą jonaviečiai greit apkarpė (29:30). Visgi pirmąją mačo dalį solidžiau užbaigė Gedimino Petrausko kariauna – 40:35.

Vaizdas ant parketo keitėsi po pertraukos. Per kelias minutes šeimininkai išsiveržė į priekį (47:44). Tuomet jie pamažu augino persvarą, o kėlinį taikliu tritaškiu su sirena pabaigė Vitaliius Zotovas – 67:55. Kėdainieičiai nepasidavė ir priartėjo per vieną metimą (72:75). Šeimininkai stabilizavo situaciją ir per porą minučių atstatė turėtą pranašumą (87:75). Per likusį laiką svečiai stebuklo jau nesukūrė ir pripažino „CBet“ viršenybę trečiadienio susitikime.

Aurimas Majauskas nugalėtojų gretose buvo naudingiausias. Jo sąskaitoje – 16 taškų (4/6 dvit., 2/3 trit.), 5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 25 naudingumo balai. Svariai prie laimėjimo prisidėjo ir Koby McEwenas (22 tšk., 19 naud. bal.), Dominicas Brewtonas (12 tšk., 17 naud. bal.) bei Bohdanas Blyzniukas (10 tšk., 16 naud. bal.).

Leslie Nkereuwemas išsiskyrė Kėdainių ekipoje, kuriai jis pelnė 20 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir sukaupė 24 naudingumo balus. Fahrudinas Manjagafičius aikštę paliko su 19 taškų.

„CBet“: Koby McEwenas 22, Aurimas Majauskas 16, Dominicas Brewtonas 12, Bohdanas Blyzniukas 10, Titas Januševičius 9, Martynas Arlauskas 8, Erikas Venskus 7.

„Nevėžis-Optibet“: Leslie Nkereuwemas 20, Fahrudinas Manjagafičius 19, Josephas Girardas 14, Darylas Doualla 9, Nedas Montvila 7, Vitalijus Kozys 6.