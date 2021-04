Jonava turės LKL komandą: Šeškaus vyrai – NKL čempionai

Virginijaus Šeškaus auklėtiniai Jonavoje surengto ketverto finale 100:66 (24:14, 19:20, 35:18, 22:14) nugalėjo „Telšių“ krepšininkus.

Reguliariajame sezone „CBet“ užėmė pirmąją vietą, o tarp keturių stipriausių lygos ekipų pateko, kuomet ketvirtfinalyje 3:1 įveikė „Šilutę“.

24 iš 29 šio sezono „CBet“ pergalių buvo iškovotos daugiau nei 10 taškų persvara, o atkrintamosiose V. Šeškaus auklėtiniai laimėjo 5 kartus ir tai darė 20,4 persvara.

Finalo ketverto MVP išrinktas Edvinas Šeškus. 8 taškus pusfinalyje įmetęs gynėjas driokstelėjo finale ir per 29,5 minutės pelnė 26 taškus (4/5 dvit., 6/7 trit.), atkovojo 4 bei perėmė 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 sykius suklydo ir surinko 31 naudingumo balą.

Rungtynes geriau pradėjo šeimininkai, kurie spurtavo 8:0 ir po Laimono Kisieliaus tolimo metimo susikrovė 7 taškų pranašumą (18:11). Pirmojo kėlinio pabaigoje jonaviečiai dar kartą spurtavo (6:0), o po Igno Labučio dvitaškio pranašumas išaugo iki dviženklio (24:14).

Antrajame ketvirtyje „CBet“ dar labiau nutolo, surengė atkarpą 11:0 ir po E. Šeškaus dvitaškio persvara išaugo iki 18 taškų (42:24).

Vis dėlto Telšių ekipa kapituliuoti anksčiau laiko nesiruošė, prieš ilgąją pertrauką spurtavo 8:0 ir po Andriaus Gaidžio baudų metimų sumažino skirtumą iki vienženklio (34:43).

Čempionas paaiškėjo trečiajame kėlinyje. V. Šeškaus auklėtiniai per 10 minučių pelnė 35 taškus, tuo metu leisdami telšiškiams įmesti 9 ir po Tomo Delininkaičio dvitaškio paskutinę ketvirčio sekundę nutolo per 26 taškus (78:52).

Ketvirtasis kėlinys tapo formalumu. „CBet“ dar labiau padidino pranašumą ir nuaidėjus finalinei sirenai puolė švęsti į aikštės vidurį.

Aukščiausias „CBet“ pasiekimas iki tol buvo iškovota antroji vieta. 2006-2007 metų sezone jonaviečiai nužygiavo iki finalo, kur serijoje iki trijų pergalių 2-3 nusileido Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis“ ekipai. Ši pergalė atvėrė jonaviškiams kelią į pajėgiausią šalies čempionatą – Lietuvos krepšinio lygą.

Prieš rungtynes buvo pagerbtas iš Jonavos kilęs buvęs Kauno „Žalgirio“ bei Lietuvos rinktinės žaidėjas ir treneris Darius Maskoliūnas. Jo marškinėliai artimųjų akivaizdoje iškelti į arenos palubes.

Neseniai 50-metį atšventęs Maskoliūnas iškilmingoje ceremonijoje dalyvauti negalėjo, nes iki šiol darbuojasi Ispanijoje, „Barcelona“ klubo trenerių štabe.

„CBet“: Edvinas Šeškus 26 (4/5 dvit., 6/7 trit., 3 per. kam., 31 naud.), Darius Tarvydas 16 (4/7 dvit., 5/6 baud., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 25 naud.), Kahlilas Thomasas 12 (5/9 dvit., 7 atk. kam.), Laimonas Kisielius (2/6 trit., 3 per. kam.) ir Gediminas Žalalis (4/6 dvit.) po 10, Liamas O'Reilly 9 (3/3 trit., 5 rez. perd., 3 per. kam.), Aurimas Urbonas 7.

„Telšiai“: Ignas Razutis (4/6 dvit., 4 kld.) ir Deividas Rasys (3/7 trit.) po 13, Gytis Sirutavičius 10 (2/3 trit.), Tomas Zdanavičius 8 (5 atk. kam., 2 blok., 4 kld.), Vilius Pocius 7.