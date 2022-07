Jonas Valančiūnas žaibiškai apskriejo JAV socialinius tinklus – parodijavo LeBroną Jamesą

Neseniai J. Valančiūnas dalyvavo komiko Justino Jankevičiaus pokalbių laidoje „Nesiaukite“, kurioje sulaukė nelengvos užduoties – nekalbėdamas, tik kūno judesiais ir rankų gestais pavaizduoti kažkurį NBA krepšininką.

Viena iš kortelių buvo su turbūt žinomiausiu lygos krepšininko vardu – LeBronu Jamesu.

J. Valančiūnas Los Andželo „Lakers“ žvaigždę pavaizdavo kaip visada verkiantį ir griūvinėjantį po kontakto.

J. Jankevičius netruko atspėti, koks krepšininkas yra vaizduojamas ir prapliupo juokais.

Šis vaizdelis nepraslydo pro amerikiečių akis – juo savo socialiniuose tinkluose dalinosi tokie sporto leidiniai kaip „Yahoo Sports“, „Clutch Sports“ ir kiti, turintys šimtatūkstantines ar net milijonines auditorijas.

