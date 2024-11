Jonas Valančiūnas egzaminavo 224 cm ūgio naujoką: tarp „centrų“ kunkuliavo aistros

Jonas Valančiūnas šiąnakt žaidė prieš 224 cm ūgio naujoką Zachą Edey ir buvo antras rezultatyviausias savo komandoje.

Lietuvis per 23 minutes pelnė 16 taškų (7/10 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), atkovojo 5 kamuolius, perėmė 2 kamuolius, blokavo 3 metimus, bet dukart pažeidė taisykles.

Tiesa, rungtynių metu abu kovodami dėl kamuolio sukonfliktavo ir galiausiai abiem centrams teisėjai skyrė po techninę pražangą.

Zach Edey and Jonas Valanciunas get into it 😳

pic.twitter.com/Jyj3FqoWvA