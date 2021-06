Jokičiaus kelias į viršūnę: karo bombos, neįtikinusios savybės ir vaizdas, šokiravęs Karnišovą

N. Jokičius pakeitė organizacijos kryptį, kuri vis dar ieškojo kelio po Carmelo Anthony eros pabaigos. Dabar galime drąsiai sakyti, kad „Nuggets“ klube – N. Jokičiaus eros metas.

Trečiadienį paskelbta, kad 26-erių serbas yra pripažintas naudingiausiu 2020-2021 m. NBA sezonu žaidėju.

Jis tapo ne tik pirmuoju „Nuggets“ žaidėju, kuriam pavyko laimėti šį prizą, bet ir yra žemiausiu šaukimu pasirinktas MVP per visą NBA istoriją.

With Jokic's #KiaMVP win this year, two different internationally-born players have won in back-to-back years (Antetokounmpo in 2019-20) for the 2nd time. The first time was in 2005-06 (Nash) and 2006-07 (Nowitzki). https://t.co/TrAO6nQMDr