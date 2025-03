„Jis šokinėja kaip beprotis“: įspūdingame pasaulio čempionato finale – kaip niekad rimtas iššūkis A.Duplančiui

Nandzinge (Kinija) vykstančiame pasaulio uždarų patalpų čempionate šeštadienį žiūrovai išvydo įspūdingą vyrų šuolio su kartimi finalą.

Jau ne vienerius metus yra įprasta, kad švedas Armandas Duplantis didžiuosiuose finaluose rimtesnės konkurencijos nesulaukia, bet šį sykį kova buvo kaip reta atkakli. Graikas Emmanouilas Karalis finalą pradėjo fantastiškai. Jis atliko 5 iš eilės sėkmingus šuolius ir netgi pagerino šalies rekordą, įveikdamas 6,05 m aukštį.

Emmanouil Karalis 🇬🇷 over a Greek National Record of 6.05m in the Pole Vault final in Nanjing. pic.twitter.com/XqA72T01xx

6,10 m aukštyje tiek švedas, tiek graikas pirmais bandymais suklydo ir taip dar labiau padidino intrigą. E.Karalis netrukus suklydo ir antrą sykį, o A.Duplantis daugiau klaidų nebedarė.

Graikas paskutinį bandymą perkėlė į 6,15 m aukštį, bet ten stebuklo nesukūrė. A.Duplantis, priešingai, sugebėjo įveikti 6,15 m aukštį pirmu mėginimu ir gražiai užbaigė čempionatą.

That. Was. EPIC! 🔥



🇸🇪 Armand Duplantis and 🇬🇷 Emmanouil Karalis put on a show in the men's pole vault final, but it was Mondo who came out on top! 🥇



2025 #WorldIndoorChamps | March 21-23 | SBS On Demand 📺 pic.twitter.com/PZ0Y7H7uUS