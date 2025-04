„Ji baisiai smirda. Gali pasakyti, kad ji pasinaudotų dezodorantu?“: beviltiškai triuškintai tenisininkei užkliuvo varžovės kvapas

Netikėtai prastai žaidusi H. Dart vienu metu ėmė skųstis, jog varžovė...smirda.

„Gali pasakyti, kad ji pasinaudotų dezodorantu? Ji baisiai smirda“, – į teisėją kreipėsi H. Dart.

Harriet Dart asked the umpire to tell her opponent to wear deodorant 😳



She lost the match 6-0 6-3



(h/t @popalorena)

pic.twitter.com/kk5Wm69jTd